Во время 61-й церемонии «Грэмми» студия Disney представила тизер фильма Гая Ричи «Аладдин».

В ролике показывают Уилла Смита в образе Джинна из волшебной лампы (в мультфильмах этого персонажа озвучивал Робин Уильямс).

На русском

Disney Россия

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Walt Disney Studios

В России фильм выйдет 23 мая 2019 года.

По сюжету, Аладдин пытается завоевать сердце принцессы Жасмин, в которую влюблен визирь Джафар. Чтобы добиться расположения принцессы, визирю нужна волшебная лампа с джинном, но она оказывается у Аладдина.

Помимо Смита в фильме появятся Мена Массуд (Аладдин) и Наоми Скотт (принцесса Жасмин).