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Пески, злодеи и волшебная лампа. Вышел первый тизер «Аладдина» от Гая Ричи
Студия Disney выпустила первый тизер-трейлер экранизации «Аладдина». Режиссером выступил Гай Ричи, главные роли исполнили Мена Массуд (Аладдин), Наоми Скотт (принцесса Жасмин) и Уилл Смит (джинн по имени Джинни).
По сюжету, Аладдин пытается завоевать сердце принцессы Жасмин, в которую влюблен ужасный визирь Джафар. Злодей также пытается заполучить волшебную лампу с джинном — в тизере ее находит герой Массуда.
В России фильм выйдет весной 2019-го.