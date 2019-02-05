Вы знаете Росса из «Друзей»? А сможете отличить его от Николаса Кейджа? Внимание, это вопрос с подвохом! 

Взгляните на фотографию ниже и попробуйте угадать, кто на ней изображен — Николас Кейдж или Дэвид Швиммер, сыгравший Росса Геллера в сериале «Друзья».

Смотрите внимательно.

Определились с ответом? Тогда жмите на спойлер.

В чем подвох? Это лицо Николаса Кейджа, которое наложили на лицо Дэвида Швиммера. И да, как ни парадоксально, но Кейдж в образе Росса Геллера еще больше похож на Росса Геллера, чем сам Дэвид Швиммер (мы тоже не понимаем, как это вообще возможно). А вот и видео с Кейджем-Россом (начинается с 35 секунды): derpfakes