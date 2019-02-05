шапито
Вы знаете Росса из «Друзей»? А сможете отличить его от Николаса Кейджа? Внимание, это вопрос с подвохом!
Meduza
Взгляните на фотографию ниже и попробуйте угадать, кто на ней изображен — Николас Кейдж или Дэвид Швиммер, сыгравший Росса Геллера в сериале «Друзья».
Смотрите внимательно.
Определились с ответом? Тогда жмите на спойлер.
Это лицо Николаса Кейджа, которое наложили на лицо Дэвида Швиммера.
И да, как ни парадоксально, но Кейдж в образе Росса Геллера еще больше похож на Росса Геллера, чем сам Дэвид Швиммер (мы тоже не понимаем, как это вообще возможно).
А вот и видео с Кейджем-Россом (начинается с 35 секунды):