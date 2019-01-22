Помните грабителя, который выглядит как Росс из «Друзей»? Оказалось, что в реальности они не очень-то похожи

В октябре полиция британского города Блэкпул опубликовала снимок с камер наблюдения — на нем предполагаемый вор выносил из ресторана ящик пива. Подозреваемый был очень похож на Росса Геллера из «Друзей».

Новость дошла и до американца Дэвида Швиммера, исполнившего роль Росса в сериале. Актер даже предоставил алиби — он снял пародийное видео, в котором ворует из магазина в Нью-Йорке ящик пива.

В ноябре полиция Блэкпула арестовала Абдаллу Хусейни, подозреваемого в краже пива. В декабре он должен был явиться в суд, чего так и не сделал. В январе предполагаемого преступника арестовали еще раз — после этого в сети появился более четкий снимок Хусейни. И оказалось, что он не очень-то похож на Швиммера!

Смотрите сами. Вот как сейчас выглядит Швиммер:

Faye Sadou / AdMedia / SIPA / Scanpix / LETA

А вот как выглядит Хусейни:

REX / Vida Press