В январе издательство «Комильфо» (входит в «Эксмо») по собственной инициативе изъяло главу из сборника комиксов «Дэдпул. MAX», посвященного приключениям наемника Дэдпула. Причиной стало возможное нарушение российского законодательства.

Главный герой выпуска — неонацист барон Земо. В комиксе он рассуждает о необходимости холокоста и превосходстве белых людей над всеми остальными. Кроме того, в попытках развязать межрасовую войну в США злодей восстанавливает Ку-Клукс-Клан.

Петербургский художник Виталий Терлецкий (автор комиксов «Продукты 24» и «Шафировский Проспект») выпустил свою версию удаленной из «Дэдпул. MAX» главы. Он целиком перерисовал выпуск, поправил перевод и переделал содержание, чтобы комикс «можно было прочесть и не бояться последствий». В его варианте нацисты превратились в кошек-«неокотистов» из Кис-кис-клана, горящие кресты — в палки с нанизанным на них зефиром, а противники кошек — в мышей (это отсылка к комиксу «Маус»).

«Медуза» с разрешения автора публикует его комикс.