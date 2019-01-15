В России из комикса о Дэдпуле убрали главу про неонациста. Издательство объяснило это «цензурными правками» Роспотребнадзора

Издательство «Комильфо» (входит в «Эксмо») отказалось печатать главу сборника комиксов «Дэдпул. MAX» о супергерое Дэдпуле из-за претензий эксперта Роспотребнадзора. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на «Комильфо».

Из комикса издательства Marvel Comics исключили о борьбе Дэдпула с отрицательным персонажем-неонацистом по имени Барон Земо. Доктор психологических наук Вали Енгалычев посчитал, что эта часть комикса содержит пропаганду нацизма, поэтому ее публикация недопустима.

В издательстве «Комильфо» заявили, что были вынуждены внести «цензурные правки» из-за мнения эксперта. «Эксперт признал, что образ злодея является карикатурным, а произведение — сатирой, но заявил, что холокост, нацизм и расизм не могут являться объектами сатиры и юмора», — сообщил главный редактор «Комильфо» Роман Дмитровский.

«Комильфо» удалило эту историю из сборника комиксов, поскольку иначе типографии отказались бы печатать книгу, объяснили в издательстве.

Обновление. В Роспотребнадзоре заявили, что не давали аккредитацию эксперту, после заключения которого из комикса исключили часть про неонациста. В ведомстве подчеркнули, что не проводят экспертиз и консультаций по поводу пропаганды нацизма или расизма. Роспотребнадзор обратился к «Коммерсанту» с просьбой исправить неточность.

В декабре 2018 года российские типографии отказались принимать в печать комикс «The Pro» издательства Salben Comics, где главная героиня занимается проституцией. В 2016 году студия Blizzard ограничила на своем сайте доступ пользователей из России к комиксу по игре Overwatch, в котором главная героиня целуется с девушкой. В 2015 году из книжных магазинов в России временно убрали графический роман «Маус» о холокосте из-за стилизованной свастики на обложке.