Президент России Владимир Путин посетил Петропавловскую крепость — и во время встречи с почетным строителем России Владимиром Бендетом рассказал, что получил звание лейтенанта как артиллерист. Сообщение о том, что Путин был командиром взвода управления гаубичной артиллерии, вызвало сомнения у пользователей соцсетей, ведь до этого в его официальной биографии эта информация никак не упоминалась.

Путин производит традиционный полуденный выстрел из пушки во время прогулки по Петропавловской крепости Алексей Дружинин / Администрация президента России / Sputnik / Scanpix / LETA

Вероятно, Путин получил звание на военной кафедре, когда учился на юридическом факультете Ленинградского государственного университета — в 1970-х годах. На бывшем сайте ЛГУ упоминается, что в 1970 году студентов готовили, среди прочего, по профилю «командир взвода дивизионной артиллерии».

Но выражение «Путин признался, что он…», в основу которого лег твит РБК, все равно стало мемом.

В чем еще признавался Путин

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