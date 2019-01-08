Путин — артиллерист. А еще он владычица морская и Белое Пламя, Пляшущее на Курганах Врагов. Только мемы (недоверчивые)
Президент России Владимир Путин посетил Петропавловскую крепость — и во время встречи с почетным строителем России Владимиром Бендетом рассказал, что получил звание лейтенанта как артиллерист. Сообщение о том, что Путин был командиром взвода управления гаубичной артиллерии, вызвало сомнения у пользователей соцсетей, ведь до этого в его официальной биографии эта информация никак не упоминалась.
Вероятно, Путин получил звание на военной кафедре, когда учился на юридическом факультете Ленинградского государственного университета — в 1970-х годах. На бывшем сайте ЛГУ упоминается, что в 1970 году студентов готовили, среди прочего, по профилю «командир взвода дивизионной артиллерии».
Но выражение «Путин признался, что он…», в основу которого лег твит РБК, все равно стало мемом.