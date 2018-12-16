Путин, рэп, секс, наркотики и киты. Только мемы (в том числе под музыку!)

15 декабря на заседании президентского совета по культуре и искусству Владимир Путин обсудил с Игорем Матвиенко — композитором и продюсером групп «Любэ» и «Иванушки International» — ситуацию в российском хип-хопе. Президент отметил, что запрещать концерты не стоит, так как это будет иметь «эффект, обратный ожидаемому», — и вместо этого предложил действовать по принципу «если невозможно остановить, то нужно возглавить».

Кроме того, Путин живо отреагировал на рассказ Матвиенко об основных темах русского рэпа по версии продюсера. «Вы сказали, что рэп и прочая современная [музыка стоит] на трех китах — секс, наркотики и протест, — заметил президент. — Из всего этого, конечно, большего всего беспокоят наркотики, это путь к деградации нации».

Вот как это выглядело:

Путин о рэпе, сексе, наркотиках и протесте Телеканал 360

Владимир Путин нечасто публично анализирует хип-хоп-тексты и произносит слово «секс». Так что в твиттере и соцсетях немедленно стали шутить по этому поводу.

Слова Путина свели с хип-хопом

Владимир Путин читает рэп Gerkhard Kazdalevsky

Внимание! В следующем ролике есть мат. Кстати, о нем Путин тоже высказался!

Путин и «Кровосток» vasyanenado

Путин и «Кровосток»: мета-версия Boris Dubov

Из тезисов о рэпе сделали выводы

А «трех китов» стали придумывать для всего подряд