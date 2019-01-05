В Douyin, китайской версии TikTok, набирает популярность флешмоб под названием «Четыре поколения под одной крышей». Условия простые — все его участники должны приходиться друг другу родственниками. Видео по мотивам нового флешмоба выглядят примерно так: младший член семьи входит в комнату и зовет старшего, старший — еще более старшего, и так пока в кадре не появится самый старший.

Конечно же, главные звезды этих видео — прабабушки и прадедушки, которые под конец ролика уже не могут сдержать смеха. ❤️