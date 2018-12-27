Вышел трейлер «Черное Зеркало: Брандашмыг». Посмотрите его прямо сейчас

Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер «Черное зеркало: Брандашмыг» — и, судя по всему, это отдельный фильм, а не первый эпизод пятого сезона, как предполагалось ранее.

Netflix

Действие картины происходит в 1984 году. Сюжет посвящен молодому программисту, работающему над игрой по мотивам фэнтези-романа «Брандашмыг». Вскоре окружающая его реальность и видеоигра начинают переплетаться.

Многие считают, что «Брандашмыг» — это интерактивное кино с несколькими концовками, в котором решения зрителя будут влиять на сюжет.

«Брандашмыг» выйдет на Netflix уже 28 декабря.