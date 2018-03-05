«Черное зеркало» продлили на пятый сезон. Смотрите первый тизер

Сериал «Черное зеркало», посвященный роли высоких технологий в современной жизни, продлен на пятый сезон. В твиттере сериала появился первый 17-секундный тизер под слоганом «Будущее будет еще более светлым, чем когда-либо».

The future will be brighter than ever. pic.twitter.com/slVeg3VPd7 — Black Mirror (@blackmirror) March 5, 2018

Создатели сериала не раз говорили, что готовы снять еще один сезон, но до сих пор официально о его продлении не объявлялось. «Черное зеркало» выйдет на Netflix, но дата премьеры пока не называется.

Если вам не терпится посмотреть что-нибудь в духе «Черного зеркала», то вот пародийная короткометражка, снятая для «Шоу Джоэла Макхейла» на Netflix.