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«Черное зеркало» продлили на пятый сезон. Смотрите первый тизер

Meduza
16:30, 5 марта 2018

Сериал «Черное зеркало», посвященный роли высоких технологий в современной жизни, продлен на пятый сезон. В твиттере сериала появился первый 17-секундный тизер под слоганом «Будущее будет еще более светлым, чем когда-либо».

Создатели сериала не раз говорили, что готовы снять еще один сезон, но до сих пор официально о его продлении не объявлялось. «Черное зеркало» выйдет на Netflix, но дата премьеры пока не называется.

Если вам не терпится посмотреть что-нибудь в духе «Черного зеркала», то вот пародийная короткометражка, снятая для «Шоу Джоэла Макхейла» на Netflix.

Mini Black Mirror | The Joel McHale Show | Netflix
Netflix

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