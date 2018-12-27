Сердитому немецкому мальчику не понравились подарки на Рождество. Он не растерялся и вызвал полицию

Девятилетний мальчик из коммуны Цетель в Германии (его имя не называется) не получил желаемых подарков на Рождество — и вызвал полицию, сославшись на семейную ссору.

Прибыв на место, полицейские застали сердитого мальчика. Оказалось, ему подарили не ту видеоигру для PlayStation. При этом родители ребенка понятия не имели, что их сын вызвал полицию, так как сами в этот момент находились в гостях у соседей.

Полицейские решили подыграть мальчику. Они изучили составленный им список желаний и сравнили его с полученными от родителей подарками — и не обнаружили ни одного совпадения. Но полицейские объяснили мальчику, что уже довольно стар и тоже может ошибаться. Скорее всего, предположили патрульные, тот просто перепутал подарки.

Фото в анонсе: Thought Catalog / Unsplash