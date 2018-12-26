Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил во «ВКонтакте» на жалобы мальчика Ханзалы Магомадова, записавшего видео о проблемах с водоснабжением в Грозном.

Ребенок опубликовал в инстаграме запись, где рассказал, что в его доме из двух кранов течет горячая вода. Ханзала Магомадов потребовал, чтобы чеченский водоканал восстановил подачу холодной воды, «иначе я младшему Рамзану Кадырову расскажу».

Глава Чечни назвал Магомадова «грозным чеченским блогером», попросил мэра Грозного Ибрагима Закриева разобраться с проблемой и раскритиковал местный водоканал. «Ждем, время пошло», — написал Кадыров.

Спустя несколько часов Ханзала Магомадов опубликовал серию видеозаписей о том, что проблема с подачей холодной воды решена. Он назвал Кадырова «волшебником» и рассказал, что мэр Грозного подарил ему джип на радиоуправлении. «Настоящий мужик этот наш мэр города», — добавил ребенок.

Издание «Чечня Сегодня» отметило, что Ханзала Магомадов «известен на просторах сети своими искрометными видео», где он рассказывает о себе и волнующих его темах. На его инстаграм подписаны более 35 тысяч человек. По информации НТВ, ребенку пять лет.

В прошлые годы жителям России, в том числе чеченцам, неоднократно приходилось извиняться перед Рамзаном Кадыровым из-за своих высказываний или действий.