Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от чеченца, который оскорбил подростка в общественном транспорте, «первым же рейсом прибыть в Грозный и с родными явиться ко мне». Заявление Кадырова опубликовали в его соцсетях ночью 11 октября.

Кадыров рассказал, что получил видео с инцидентом в автобусе, где молодой чеченец бросает банку в юношу с телефоном и говорит: «„Ахмат — сила“, скажи, брат». Глава Чечни заявил, что этот человек «не олицетворяет чеченский народ», у него «нет веры, чести, совести и человеческого достоинства».

Кадыров заявил, что у чеченца «есть всего несколько часов, чтобы отозваться, иначе будешь горько жалеть». «Тебя нельзя отпускать из дома… Твое место на ферме или лесоповале», — сказал чеченский лидер. Он извинился за случившееся в автобусе.

Утром 11 октября появилось видео с извинениями от молодого человека, участвовавшего в инциденте. Он начал свое обращение с фразы «Добрый вечер», назвал свой поступок «недостойным» и отметил, что его «очень поругали» руководство Чечни и родители.