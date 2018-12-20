Монстр съедает золотой автомат и отрывает руку Сергею Шнурову. Вышел клип группы «Ленинград» на песню «Золото»

Группа «Ленинград» выпустила клип на песню «Золото». Режиссером и сценаристом видео выступил специализирующийся на короткометражных фильмах Ладо Кватания («Первый»). Ранее он снимал клипы на песни Хаски «Иуда» и «387» Дельфина.

В ролике специальные агенты допрашивают женщину, которая умеет перевоплощаться в монстра с когтями и клыками (и очень любит золото!). Во флешбеках она грабит посетителей казино, отрывает руку лидеру «Ленинграда» Сергею Шнурову и съедает золотой автомат Калашникова под строчки «За питанием следит она строго».

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