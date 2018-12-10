У Тони Старка закончилась еда, а кислорода осталось на 10 часов. «Роскосмос» спешит на помощь

7 декабря Marvel выпустила первый тизер фантастического фильма «Мстители. Финал» о том, как Танос уничтожил половину населения вселенной. Ролик начинается с момента, где Железный Человек, он же Тони Старк, дрейфует в космосе «без единого шанса на спасение». Он говорит, что еда и вода закончились четыре дня назад, а кислорода осталось на десять часов.

Мстители: Финал — тизер-трейлер MARVEL Россия

Бедственное положение Тони Старка взволновало пользователи соцсетей и многие из них решили помочь Железному Человеку.

Другие стали просить помощи у американского космического агентства NASA. Пользователи призывали бросить все и отправиться на спасение Тони Старка.

За помощью обращались ко всем, кто связан с космосом. Среди тех, кого упоминали в твитах о спасении Тони Старка, был основатель частной космической компании SpaceX Илон Маск. Впрочем, сам он ничего не предложил.

В NASA ответили на призыв фанатов, дав Marvel пару советов, как спасти Тони Старка. «Привет, Marvel, — сказано в заявлении NASA. — Мы слышали о Тони Старке. Насколько нам известно, первое, что вы должны сделать, это слушать в центре управления космическими полетами позывной „Мстители, у нас проблема“. Но, если он не может выйти на связь, то мы рекомендуем наземным командам использовать все расчеты, чтобы просканировать небо в поисках вашего пропавшего человека».

Пользователи соцсетей нашли на фотографии NASA отсылку к комиксам Marvel — упоминание Тора, супергероя из «Мстителей», а также его молот с флагом США!

После этого фанаты раскритиковали Marvel за молчание.

Фанатское сообщество Marvel и DC во «ВКонтакте» в свою очередь обратилось за помощью к «Роскосмосу».

В «Роскосмосе» не оставили эту просьбу без внимания. Там заявили, что Тони Старка спасут «супергерои Сергей Прокопьев и Олег Кононенко» — российские космонавты, работающие на МКС. Они выйдут в открытый космос и спасут Железного Человека «при помощи наших секретных разработок», заявили в российской госкорпорации.