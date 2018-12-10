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«Летом 1985 года приключения продолжатся». Вышел тизер третьего сезона «Очень странных дел»

Meduza

Стриминговый сервис Netflix выпустил тизер третьего сезона фантастического сериала «Очень странные дела» (Stranger Things), в котором перечислил названия восьми эпизодов. В финале ролика появляется фраза «Летом 1985 года приключения продолжатся».

Stranger Things: Season 3 | Title Tease [HD] | Netflix
Netflix

Названия серий третьего сезона:

  • «Сюзи, прием?» (Suzie, Do You Copy?);
  • «Завсегдатай супермаркета» (The Mall Rats);
  • «Дело о пропавшем спасателе» (The Case of the Missing Lifeguard);
  • «Тест сауной» (The Sauna Test);
  • «Источник» (The Source);
  • «День рождения» (The Birthday);
  • «Укус» (The Bite);
  • «Битва за торговый центр Starcourt» (The Battle of Starcourt).

В ролике сообщается, что третий сезон сериала выйдет в 2019 году. Его сюжет не раскрывается, но, судя по названию восьмого эпизода, часть действий связана с торговым центром Starcourt в Хокинсе — ему же был посвящен первый тизер нового сезона.

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