«Летом 1985 года приключения продолжатся». Вышел тизер третьего сезона «Очень странных дел»

Стриминговый сервис Netflix выпустил тизер третьего сезона фантастического сериала «Очень странные дела» (Stranger Things), в котором перечислил названия восьми эпизодов. В финале ролика появляется фраза «Летом 1985 года приключения продолжатся».

Stranger Things: Season 3 | Title Tease [HD] | Netflix Netflix

Названия серий третьего сезона:

«Сюзи, прием?» (Suzie, Do You Copy?);

«Завсегдатай супермаркета» (The Mall Rats);

«Дело о пропавшем спасателе» (The Case of the Missing Lifeguard);

«Тест сауной» (The Sauna Test);

«Источник» (The Source);

«День рождения» (The Birthday);

«Укус» (The Bite);

«Битва за торговый центр Starcourt» (The Battle of Starcourt).

В ролике сообщается, что третий сезон сериала выйдет в 2019 году. Его сюжет не раскрывается, но, судя по названию восьмого эпизода, часть действий связана с торговым центром Starcourt в Хокинсе — ему же был посвящен первый тизер нового сезона.