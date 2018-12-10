«Летом 1985 года приключения продолжатся». Вышел тизер третьего сезона «Очень странных дел»

Стриминговый сервис Netflix выпустил тизер третьего сезона фантастического сериала «Очень странные дела» (Stranger Things), в котором перечислил названия восьми эпизодов. В финале ролика появляется фраза «Летом 1985 года приключения продолжатся».
Названия серий третьего сезона:
В ролике сообщается, что третий сезон сериала выйдет в 2019 году. Его сюжет не раскрывается, но, судя по названию восьмого эпизода, часть действий связана с торговым центром Starcourt в Хокинсе — ему же был посвящен первый тизер нового сезона.