Пес Джейк годами грыз плюшевых зайцев из IKEA. Когда их перестали выпускать, владельцы игрушек предложили прислать своих
Пес по имени Джейк обожает плюшевых зайцев из IKEA. По словам его хозяина Евгения Лебедева, за четыре года Джейк сгрыз около десятка таких игрушек. Плюшевые медведи, крысы и другие мягкие звери его совершенно не интересуют.
Опубликовано Евгением Лебедевым Воскресенье, 7 октября 2018 г.
Когда выяснилось, что с начала года зайцев в IKEA больше не продают, Лебедев обратился к российскому отделению сети в фейсбуке и попросил купить у них «штук 30» зайцев — он надеялся, что звери еще остались на складе. Представители IKEA не смогли помочь и предложили поискать для Джейка новых друзей среди других игрушек.
В фейсбуке многие возмутились такой неотзывчивостью магазина. «Моя любовь к стеллажам и тефтелькам пошатнулась» — написала одна из участниц обсуждения. Пользователи попытались сами помочь Лебедеву и стали скидывать ссылки с объявлениями на «Авито» и Amazon, где продают таких же плюшевых зайцев. Многие предложили «передать на съедение» Джейку собственные игрушки — все ради того, чтобы пес не страдал без своего приятеля.
После того, как пост Лебедева расшарили десятки людей, сотрудники IKEA вернулись в комментарии и пригласили Джейка и его хозяина в химкинский магазин на «смотрины» ассортимента мягких игрушек: «Надеемся, что собачье сердце подскажет и он сможет выбрать себе нового друга».
Позже Лебедев обновил свой пост в фейсбуке и сообщил, что благодаря комментаторам Джейку нашли зайцев на несколько лет вперед. Пес продолжит их грызть.