Путин уволил Полтавченко с поста губернатора Петербурга. Только мемы (и никакого сожаления!)
Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. Пользователи соцсетей, как всегда бывает в подобных ситуациях, отреагировали на это шутками. Об уходе губернатора, руководившего городом с 2011 года, практически никто по-настоящему не жалел.
Полтавченко-то за что? Он же вообще ничего не делал!Опубликовано Сергеем Шелиным Cреда, 3 октября 2018 г.
разговор сейчас— Vadim Barausov (@vadimbarausov) October 3, 2018
- теперь у нас в питере будет big love
- что?!
- беглов, говорю, будет губернатором
- ааа, послышалось...
Редкий кадр. Полтавченко забирает свои последние вещи из кабинета pic.twitter.com/npWbuoRo2q— Бровеносец в потёмках (@mono_brov) October 3, 2018
Кстати, тут обратили внимание, что и Беглов и Полтавченко родились в одном городе. И это не Питер, а Баку— Лентач (@oldLentach) October 3, 2018
При вступлении в должность Оксимирон, исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга, заявил, что у него "Город под подошвой" https://t.co/JuxGqEtGaq— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) October 3, 2018
Врио губера защитил кандидатскую диссертацию на тему «Устойчивость железобетонных элементов из плоскости изгиба».— Es ist sicherlich absurd in dieser Welt zu leben (@xjeezx) October 3, 2018
Я считаю, очень важный навык для управления Санкт-Петербургом.
Единственная правильная картинка к отставке Полтавченко pic.twitter.com/Qr8LF8BDa1— Michael Avrinsky (@gsl2k10) October 3, 2018
несколько часов назад:— Татьяна (@STN_0918) October 3, 2018
"в ответ на новую волну слухов о предстоящей отставке губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко его пресс-секретарь Андрей Кибитов разместил 3 октября фотографию уток на своей странице в Instagram"https://t.co/n5OOBru6W7 pic.twitter.com/sJgu5GO9Da
Полтавченко унесли бакланы.— Николай Ляскин (@nlyaskin) October 3, 2018
Александр Беглов вновь назначен врио губернатора Петербурга.— maglov (@maglov) October 3, 2018
В отставку придется подать его супруге Наталье, которая возглавляет комитета по делам ЗАГС и его зятю Павлу Белову, председатель комитета спорта
...и подписал закон о повышении пенсионного возраста – нет, всё с ним в порядке, старый добрый Путин— Duran / Дюран (@userdie) October 3, 2018