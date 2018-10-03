Путин уволил Полтавченко с поста губернатора Петербурга. Только мемы (и никакого сожаления!)

Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. Пользователи соцсетей, как всегда бывает в подобных ситуациях, отреагировали на это шутками. Об уходе губернатора, руководившего городом с 2011 года, практически никто по-настоящему не жалел.

разговор сейчас

- теперь у нас в питере будет big love

- что?!

- беглов, говорю, будет губернатором

- ааа, послышалось... — Vadim Barausov (@vadimbarausov) October 3, 2018

Редкий кадр. Полтавченко забирает свои последние вещи из кабинета pic.twitter.com/npWbuoRo2q — Бровеносец в потёмках (@mono_brov) October 3, 2018

Кстати, тут обратили внимание, что и Беглов и Полтавченко родились в одном городе. И это не Питер, а Баку — Лентач (@oldLentach) October 3, 2018

При вступлении в должность Оксимирон, исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга, заявил, что у него "Город под подошвой" https://t.co/JuxGqEtGaq — Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) October 3, 2018

Врио губера защитил кандидатскую диссертацию на тему «Устойчивость железобетонных элементов из плоскости изгиба».



Я считаю, очень важный навык для управления Санкт-Петербургом. — Es ist sicherlich absurd in dieser Welt zu leben (@xjeezx) October 3, 2018

Единственная правильная картинка к отставке Полтавченко pic.twitter.com/Qr8LF8BDa1 — Michael Avrinsky (@gsl2k10) October 3, 2018

несколько часов назад:



"в ответ на новую волну слухов о предстоящей отставке губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко его пресс-секретарь Андрей Кибитов разместил 3 октября фотографию уток на своей странице в Instagram"https://t.co/n5OOBru6W7 pic.twitter.com/sJgu5GO9Da — Татьяна (@STN_0918) October 3, 2018

Полтавченко унесли бакланы. — Николай Ляскин (@nlyaskin) October 3, 2018

Александр Беглов вновь назначен врио губернатора Петербурга.

В отставку придется подать его супруге Наталье, которая возглавляет комитета по делам ЗАГС и его зятю Павлу Белову, председатель комитета спорта — maglov (@maglov) October 3, 2018