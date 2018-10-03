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Путин уволил Полтавченко с поста губернатора Петербурга. Только мемы (и никакого сожаления!)

Meduza
18:21, 3 октября 2018

Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. Пользователи соцсетей, как всегда бывает в подобных ситуациях, отреагировали на это шутками. Об уходе губернатора, руководившего городом с 2011 года, практически никто по-настоящему не жалел.

Полтавченко-то за что? Он же вообще ничего не делал!

Опубликовано Сергеем Шелиным Cреда, 3 октября 2018 г.

Отставка Полтавченко

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