Уволен петербургский губернатор Георгий Полтавченко. Главное

Георгий Полтавченко не собирался уходить в отставку, хотя журналисты неоднократно писали о его скором увольнении. В августе 2018 года РБК сообщил, что Полтавченко намерен участвовать в губернаторских выборах в 2019 году. Во время очередной волны смены глав регионов, последовавшей за неудачным выступлением нескольких губернаторов-единороссов на сентябрьских выборах, сообщения о возможной отставке Полтавченко появились снова (об этом писали, в частности, «Ведомости»). 3 октября за несколько часов до отставки губернатора его пресс-секретарь Андрей Кибитов опубликовал в инстаграме фотографию уток, попытавшись, вероятно, указать на то, что новости об увольнении Полтавченко неточны.

Полтавченко руководил Петербургом с 2011 года и несколько раз вступал в конфликты с жителями города. В 2012 году он обвинил петербуржцев в «откровенном жлобстве» из-за того, что они высказывали недовольство перекрытием улиц в связи с проездом кортежа президента Дмитрия Медведева. В ответ фанаты «Зенита» спели во время футбольного матча: «Губернатор — жлоб!» Летом 2016 года Полтавченко подписал указ о присвоении одному из городских мостов имени Ахмата Кадырова — вопреки многочисленным заявлениям городских активистов о том, что бывший президент Чечни не имел никакого отношения к Петербургу.

В конце 2016 года губернатор распорядился передать Исаакиевский собор РПЦ: это решение вызвало многочисленные протесты, которые продолжались несколько месяцев — в итоге проект был заморожен, и окончательно собор не передан церкви до сих пор. При Полтавченко много лет откладывалось завершение строительства «Зенит-Арены»: начатое в 2007 году, оно должно было закончиться в 2011-м, однако в итоге стадион достроили только в 2017-м. За годы руководства Полтавченко городом стоимость арены увеличилась с 40 до 48 миллиардов рублей.

«Вы проработали на этой должности семь лет, и за эти годы город изменился, изменился к лучшему, он развивается», — сказал Владимир Путин губернатору, отправляя его в отставку.

Исполняющим обязанности губернатора Петербурга назначен Александр Беглов. Последние полтора года он работал полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе, а до этого — полпредом в Центральном округе. Беглов родом из Баку, учился в Ленинградском инженерно-строительном институте. В 1991 году он создал российско-немецкое предприятие «Мелазель» — оно было зарегистрировано в комитете по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, и там Беглов познакомился с его руководителем Владимиром Путиным.

В 1999 году Беглов возглавил Курортный район Санкт-Петербурга, в 2002-м стал вице-губернатором города, когда им руководил Владимир Яковлев, а в 2003-м исполнял обязанности губернатора — перед тем как город возглавила Валентина Матвиенко. В 2010 году, после отставки Юрия Лужкова, Беглова называли одним из претендентов на должность мэра Москвы (Беглов тогда курировал реконструкцию Большого театра). В 2011 году «Известия» сообщали, что Беглов может сменить Матвиенко, однако губернатором стал Полтавченко. Еще через два года его называли возможным сменщиком Владислава Суркова в администрации президента России.

По данным «Фонтанки», жена Беглова Наталья возглавляет петербургский ЗАГС, а две их дочери работали в городском комитете по культуре, администрации губернатора и Конституционном суде. «Он совершенно стертый такой персонаж <…> Его все в городе знают, но у него нет никакой репутации вообще. Человек, который не отбрасывает тень», — так характеризовал нового и. о. губернатора Петербурга журналист Лев Лурье. Выборы в городе пройдут в единый день голосования в сентябре 2019 года.

Полтавченко возглавит совет директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), которая была создана в 2007 году на базе государственных активов в области судостроения; в нее входят десятки проектно-конструкторских бюро, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий. Последние три года совет директоров ОСК возглавлял министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. В разговоре с Полтавченко Путин сказал, что ему придется заниматься «огромным комплексом проблем». «Я всегда в вашем распоряжении, хочу, чтобы и вы об этом знали, и знали ваши коллеги. Мы с вами знакомы давно, много лет, и нужно использовать это обстоятельство для решения общегосударственных задач», — сказал Путин. Полтавченко пообещал «не подвести» Путина, передает «Интерфакс».