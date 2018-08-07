РБК: Полтавченко решил вновь баллотироваться в губернаторы Петербурга

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко принял решение участвовать в следующих выборах главы региона, намеченных на сентябрь 2019 года, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и руководству города.

Полтавченко обсуждал свое выдвижение на третий срок с руководством страны и нашел поддержку, уверяет собеседник издания, близкий к Кремлю. Своему близкому окружению губернатор объявил об участии в выборах в начале 2018 года.

Официально сведения об участии Полтавченко в выборах не подтверждены. Пресс-секретарь губернатора Петербурга Андрей Кибитов эту информацию не комментировал.