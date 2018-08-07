РБК: Полтавченко решил вновь баллотироваться в губернаторы Петербурга
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко принял решение участвовать в следующих выборах главы региона, намеченных на сентябрь 2019 года, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и руководству города.
Полтавченко обсуждал свое выдвижение на третий срок с руководством страны и нашел поддержку, уверяет собеседник издания, близкий к Кремлю. Своему близкому окружению губернатор объявил об участии в выборах в начале 2018 года.
Официально сведения об участии Полтавченко в выборах не подтверждены. Пресс-секретарь губернатора Петербурга Андрей Кибитов эту информацию не комментировал.
В городской администрации уже были совещания, на которых говорилось, что «мы идем на выборы и пора готовиться к ним», рассказывает близкий к руководству города собеседник РБК. «Мы» — это сам Полтавченко и его команда, уточняет он.