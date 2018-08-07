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РБК: Полтавченко решил вновь баллотироваться в губернаторы Петербурга

РБК
06:04, 7 августа 2018
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Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко принял решение участвовать в следующих выборах главы региона, намеченных на сентябрь 2019 года, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и руководству города.

Полтавченко обсуждал свое выдвижение на третий срок с руководством страны и нашел поддержку, уверяет собеседник издания, близкий к Кремлю. Своему близкому окружению губернатор объявил об участии в выборах в начале 2018 года.

Официально сведения об участии Полтавченко в выборах не подтверждены. Пресс-секретарь губернатора Петербурга Андрей Кибитов эту информацию не комментировал.

В городской администрации уже были совещания, на которых говорилось, что «мы идем на выборы и пора готовиться к ним», рассказывает близкий к руководству города собеседник РБК. «Мы» — это сам Полтавченко и его команда, уточняет он.

РБК
Георгий Полтавченко возглавил Петербург в 2011 году после того, как прежний глава города Валентина Матвиенко перешла в Совет Федерации. В 2014 году Полтавченко на досрочных выборах получил 79,3% голосов. Его полномочия истекают в 2019 году.
В октябре 2017 года телеканал «Дождь» сообщил, что Полтавченко могут отправить в отставку после выборов президента из-за «плохой политической управляемости городом и хозяйственных проблем», в частности, затягивания сроков строительства стадиона «Санкт-Петербург Арена».

Немного о Георгии Полтавченко

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