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Путин уволил губернатора Петербурга Георгия Полтавченко

Интерфакс
15:40, 3 октября 2018
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Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. Ему предложено возглавить Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга станет полпред в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов.

Георгий Полтавченко был губернатором Санкт-Петербурга с 2011 года. Его полномочия истекали в 2019 году.
Александр Беглов в 1999-2002 годы руководил Курортным районом Санкт-Петербурга, затем при Владимире Яковлеве был вице-губернатором города. С 2008-го по 2012 год был замглавы администрации президента РФ, затем был полпредом Владимира Путина в Центральном федеральном округе, а с 2017-го — в Северо-Западном федеральном округе.
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