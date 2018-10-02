«Вооружая хейтеров». Троллей из России обвинили в негативных отзывах о «Звездных войнах»

Интернет-тролли из России оставляли негативные твиты о фильме « », чтобы посеять раздор в американском обществе. К такому выводу пришел исследователь Мортен Бэй, который работает в Школе коммуникаций и журналистики при Университете Южной Калифорнии (там учился Джордж Лукас). Исследование «Вооружая хейтеров: „Последние джедаи“ и стратегическая политизация поп-культуры через манипуляции в соцсетях» опубликовано на сайте ResearchGate, бесплатной соцсети, объединяющей ученых всех научных дисциплин.

Мортен Бэй, доктор наук в области информационных технологий, утверждает, что действия интернет-троллей, которые манипулируют мнениями в социальных сетях, вышли за рамки политических дебатов и сейчас затрагивают продукты поп-культуры. В своей работе ученый проанализировал все сообщения в твиттере, которые отправили режиссеру «Последних джедаев» Райану Джонсону в течение семи месяцев после выхода фильма. Он выяснил, что каждый пятый твит (21,9% или 206 сообщений) был негативным. Среди них оказались сообщения от недовольных фанатов, но больше половины комментариев оставили боты, интернет-тролли и политические активисты правых взглядов. «Некоторые из этих пользователей кажутся русскими троллями», — написал Мортен Бэй после того, как детально изучил аккаунты тех, кто оставлял отзывы.

Ученый считает, что негативные комментарии стали частью «преднамеренных, организованных мер политического влияния», чтобы пропагандировать стереотип о «широко распространенных разногласиях и системном кризисе в американском обществе». По словам исследователя, такие цели преследуют , «так же как и Российская Федерация».

Исследователь уверен: хотя лишь малая часть пользователей твиттера отрицательно отзывалась о киноленте, другие пользователи знали о развернувшейся дискуссии. Как отмечает Бэй, полученные данные не подтверждают мнение о том, что фанаты «Звездных войн» настолько недовольны «Последними джедаями», что готовы бойкотировать все следующие эпизоды, которые выпустит Disney. Это подтверждают и другие исследования — 89% кинозрителей положительно оценили «Последних джедаев», а по кассовым сборам в первый уик-энд фильм уступил только «Пробуждению силы» — предыдущему эпизоду киносаги.