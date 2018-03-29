Disney показал неудачные сцены «Последних джедаев». Кэрри Фишер ударила Оскара Айзека по лицу 28 раз

Студия Disney выпустила нарезку неудачных дублей со съемок фильма «Звездные войны: Последние джедаи». Первые полминуты в нем генерал Лея Органа (Кэрри Фишер) дает пощечину пилоту По Дэмерону (Оскар Айзек).

Сцену переснимали как минимум 28 раз — столько ударов с одного ракурса показано в ролике. С другого ракурса камера запечатлела еще 13 пощечин.

Star Wars: The Last Jedi | Blooper Reel Star Wars

В шоу Стивена Кольбера Айзек рассказывал, что это был его первый день на съемках «Последних джедаев»: «[Режиссер] Райан [Джонсон] снимал эту сцену снова и снова. Получилось где-то 27 дублей, на которых Кэрри просто бьет меня. И каждый раз она била по разной части моего лица».