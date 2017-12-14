У кого зеленый меч джедая? Тест «Медузы» на знание «Звездных войн»

В российский прокат 14 декабря вышли «Звездные войны: Последние джедаи» — восьмой эпизод легендарной кинофраншизы. Чтобы подготовиться к просмотру фильма и вспомнить, кто кому кем приходится, а у кого из героев какой меч и звание, — «Медуза» составила специальный тест на соответствие.

Как играть: Помните, раньше в детских журналах или учебниках были такие задачки, когда нужно соединить карандашом два связанных элемента из двух разных наборов? Мы решили вспомнить это старое развлечение — просто совместите номер эпизода с правильным названием, а героя с его планетой! Вы получите одно победное очко за каждый тур, в котором правильно соедините все ответы.