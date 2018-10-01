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Игорь Акинфеев больше не будет играть за сборную России по футболу. Только мемы (и много сожаления)

Meduza
11:01, 1 октября 2018

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев сообщил, что больше не будет выступать за сборную России по футболу. По его словам, игра на Чемпионате мира, где он был капитаном команды, стала пиком его спортивной карьеры — сам он считает это «логическим завершением». В соцсетях заявление футболиста встретили с грустью и удивлением; многие начали переименовывать свои аккаунты в «[кошмар] Акинфеев ушел».

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