Игорь Акинфеев больше не будет играть за сборную России по футболу. Только мемы (и много сожаления)

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев сообщил, что больше не будет выступать за сборную России по футболу. По его словам, игра на Чемпионате мира, где он был капитаном команды, стала пиком его спортивной карьеры — сам он считает это «логическим завершением». В соцсетях заявление футболиста встретили с грустью и удивлением; многие начали переименовывать свои аккаунты в «[кошмар] Акинфеев ушел».

Надеюсь, после завершения карьеры в сборной России, Игорь Акинфеев займётся производством собственных СУХАРИКОВ! — Артём Дерягин (@DerArto) October 1, 2018

Акинфеев ушёл из сборной на коне. НУ ВЫ ПОНЯЛИ ДА ЫХЫХЫХХА — 76% разочарования (@sable_kun) October 1, 2018

Акинфеев в сборной всё, теперь ни братьев, ни Серёги, ни Игоря 😭😭😭😭😭😭😭😭😭 Это как последний фильм о Гарри Поттере 😭😭😭😭😭😭😭😭 Рыдать — Daario (@gorevanova) October 1, 2018

Предлагаю заменить в русском языке иностранное слово "голкипер" и слишком резко-рычащее "вРатаРь", на своё, родное, коротко и просто — "АКИНФЕЕВ" — E:\insides\ (@clovvo) October 1, 2018

уже вижу как пишут фанфики по дзюбинфееву о том что игорь ушел из-за неразделенной любви ох уж этот русский роман — олилaйн мдэ (@limezig) October 1, 2018

Акинфеев: "Я устал. Я ухожу. Я сделал все, что мог. Мне на смену приходит новое поколение, поколение тех, кто может сделать больше и лучше". pic.twitter.com/sxuEbBR7k0 — Denis Nalivayko (@danalivayko) October 1, 2018

Ушел из сборной Акинфеев

Пример, как лучшим нужно уходить.

Он тихо, скромно, в понедельник

Решил без сборной дальше жить. — Ryabchikov Sergei (@ryabchikovsv) October 1, 2018

Акинфеев ушел из сборной, а я ушла в запой — unheartbreakable. (@crazy_lil_child) October 1, 2018

А вот тут я уже точно разревелась, держалась, как могла, но это всё pic.twitter.com/hSDWp6hM6e — гиппократ (@albina8garipova) October 1, 2018

«Игорь Акинфеев завершил карьеру в сборной»

я - pic.twitter.com/XcTpRGlO2S — дзюба акинфеев (@dzakirial) October 1, 2018

Не, ну все правильно. Могли запомнить 1 вариант, но теперь все будут помнить второй)#Акинфеев pic.twitter.com/VXrGfoO71K — E1 (@_E1viN_) October 1, 2018

Акинфеев скачать все матчи mp3 — Алекс Имельяненков (@badvenceslav) October 1, 2018