Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев сообщил, что завершает выступать за сборную России по футболу, сообщается на сайте ЦСКА.

«У каждой истории есть свое начало и свой конец. Вот и моя история с национальной сборной тоже подошла к своему логическому завершению», — сказал Акинфеев.

Акинфеев назвал пиком своей карьеры в сборной России выступление на чемпионате мира по футболу в 2018 году, где он был капитаном команды. «Честно говоря, я об этом даже не мечтал», — отметил футболист. Он назвал успехом то, что российская сборная вышла в четвертьфинал мирового первенства.