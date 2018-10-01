Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев сообщил, что завершает выступать за сборную России по футболу, сообщается на сайте ЦСКА.
«У каждой истории есть свое начало и свой конец. Вот и моя история с национальной сборной тоже подошла к своему логическому завершению», — сказал Акинфеев.
Акинфеев назвал пиком своей карьеры в сборной России выступление на чемпионате мира по футболу в 2018 году, где он был капитаном команды. «Честно говоря, я об этом даже не мечтал», — отметил футболист. Он назвал успехом то, что российская сборная вышла в четвертьфинал мирового первенства.
32-летний вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев выступал за сборную России с 2004 года. На чемпионате мира 2018 года он стал одним из лучших в команде. В матче с Испанией Акинфеев отбил два удара в серии пенальти.