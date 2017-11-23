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«Игорян продержался на день дольше Мугабе». Интернет — о том, что Акинфеев наконец не пропустил в Лиге чемпионов

Meduza
10:55, 23 ноября 2017

В Москве 22 ноября состоялся футбольный матч группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и португальской «Бенфикой». Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не пропустил ни одного мяча, россияне выиграли со счетом 2:0.

Последний раз Акинфеев не пропускал в основном турнире Лиги чемпионов 11 лет назад — 1 ноября 2006 года в матче с «Арсеналом». С тех пор он регулярно играл в Лиге чемпионов — и все время пропускал. Его неудачная серия продлилась рекордные 43 игры и еще несколько лет назад стала мемом.

Теперь, когда вратарь наконец не пропустил, болельщики стали сочинять стихи про «сухарь» Акинфеева и прогнозировать конец света из-за прерванной «серии».

Сайт Sports.ru даже выпустил видео про то, каким был мир в 2006 году — на момент начала «серии» Акинфеева.

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