«Игорян продержался на день дольше Мугабе». Интернет — о том, что Акинфеев наконец не пропустил в Лиге чемпионов
В Москве 22 ноября состоялся футбольный матч группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и португальской «Бенфикой». Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не пропустил ни одного мяча, россияне выиграли со счетом 2:0.
Последний раз Акинфеев не пропускал в основном турнире Лиги чемпионов 11 лет назад — 1 ноября 2006 года в матче с «Арсеналом». С тех пор он регулярно играл в Лиге чемпионов — и все время пропускал. Его неудачная серия продлилась рекордные 43 игры и еще несколько лет назад стала мемом.
Теперь, когда вратарь наконец не пропустил, болельщики стали сочинять стихи про «сухарь» Акинфеева и прогнозировать конец света из-за прерванной «серии».
События, уничтожившие целые эпохи шуток:— Артём Дерягин (@DerArto) November 23, 2017
1. Леонардо Ди Каприо выиграл Оскар.
2. Арсенал занял не четвёртое место.
3. Игорь Акинфеев не пропустил в Лиге чемпионов.
20 ноября: Патриарх Кирилл предупредил о приближении конца света— В ожидании икры (@Putricinho) November 22, 2017
22 ноября: Акинфеев прервал свою неудачную серию
Какие еще доказательства нужны?
Игорян продержался на день дольше Мугабе.— Roman (@schastny) November 22, 2017
За один год все 3 величайшие российские футбольные серии закончились) Спартак чемпион, бомжи достроили стадион, Игорян сделал сухарь в лч - ну и что теперь делать в интернетах всем?))— Кирилл Климычев (@redwhite95) November 22, 2017
Сухарь Игоряна - главная спортивная новость мира сейчас.— La Russie parle (@Russia_calls) November 22, 2017
Игорян смог, значит и ты сможешь #ЦСКАБенфика— Базилео Егорович (@Basileo23) November 22, 2017
Сайт Sports.ru даже выпустил видео про то, каким был мир в 2006 году — на момент начала «серии» Акинфеева.
Каким был мир на момент начала серии Игоря Акинфеева. Ровно 11 лет и 21 день назад😱👍🏻#ЦСКАБенфика pic.twitter.com/5e6ZZ9AgR8— Sports.ru (@sportsru) November 22, 2017