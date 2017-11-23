В Москве 22 ноября состоялся футбольный матч группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и португальской «Бенфикой». Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не пропустил ни одного мяча, россияне выиграли со счетом 2:0.

Последний раз Акинфеев не пропускал в основном турнире Лиги чемпионов 11 лет назад — 1 ноября 2006 года в матче с «Арсеналом». С тех пор он регулярно играл в Лиге чемпионов — и все время пропускал. Его неудачная серия продлилась рекордные 43 игры и еще несколько лет назад стала мемом.

Теперь, когда вратарь наконец не пропустил, болельщики стали сочинять стихи про Акинфеева и прогнозировать конец света из-за прерванной «серии».

События, уничтожившие целые эпохи шуток:

1. Леонардо Ди Каприо выиграл Оскар.

2. Арсенал занял не четвёртое место.

3. Игорь Акинфеев не пропустил в Лиге чемпионов. — Артём Дерягин (@DerArto) November 23, 2017

20 ноября: Патриарх Кирилл предупредил о приближении конца света

22 ноября: Акинфеев прервал свою неудачную серию

Какие еще доказательства нужны? — В ожидании икры (@Putricinho) November 22, 2017

Игорян продержался на день дольше Мугабе. — Roman (@schastny) November 22, 2017

За один год все 3 величайшие российские футбольные серии закончились) Спартак чемпион, бомжи достроили стадион, Игорян сделал сухарь в лч - ну и что теперь делать в интернетах всем?)) — Кирилл Климычев (@redwhite95) November 22, 2017

Сухарь Игоряна - главная спортивная новость мира сейчас. — La Russie parle (@Russia_calls) November 22, 2017

Игорян смог, значит и ты сможешь #ЦСКАБенфика — Базилео Егорович (@Basileo23) November 22, 2017

Сайт Sports.ru даже выпустил видео про то, каким был мир в 2006 году — на момент начала «серии» Акинфеева.