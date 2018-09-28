Ольга Бузова надела свитер с надписью «Конар». Фанаты Хабиба Нурмагомедова решили, что она болеет за Конора Макгрегора

Фанаты российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова обвинили в предательстве певицу и бывшую участницу «Дома-2» Ольгу Бузову из-за фотографии в инстаграме. На это обратила внимание пользовательница твиттера под ником Yana_Dorn.

Бузова выложила фото в свитере хоккейного клуба «Трактор», на котором упомянуты названия спонсоров команды — промышленной группы «Конар» (производит ) и группы ЧТПЗ (Челябинский трубопрокатный завод).

Некоторые ее подписчики решили, что «Конар» — это имя ирландского бойца Конора Макгрегора, с которым будет биться Нурмагомедов.

Одни заявили, что Бузова предала страну из-за того, что не поддерживает Хабиба. Другие стали оскорблять артистку и отписываться от ее страницы. Третьи попытались всех урезонить — по их мнению, Бузова имеет право болеть за кого угодно. Четвертые стали объяснять, что «Конар» — это «Челябинский трубопрокатный завод» (и таких много).

Сама певица пока никак не прокомментировала ситуацию.