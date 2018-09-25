«Эпатажный клоун», «мексиканский петушок». В Чечне ответили на высказывания Макгрегора о Кадырове

Министр правительства Чечни по внешним связям Джамбулат Умаров заявил, что ирландский боец MMA Конор Макгрегор, негативно высказавшийся о Рамзане Кадырове на , ведет себя как «эпатажный клоун» и «мексиканский петушок». Об этом сообщает «Говорит Москва».

«Мы отдаем ему должное, это большой мастер в UFC, но в последнее время он себя показывает как эпатажный клоун, возомнивший из себя непревзойденного шоумена <…> Даже произносить его имя рядом с Рамзаном Кадыровым, я считаю совершенно неоправданной роскошью», — сказал Умаров.