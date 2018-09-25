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«Эпатажный клоун», «мексиканский петушок». В Чечне ответили на высказывания Макгрегора о Кадырове

Говорит Москва
17:21, 25 сентября 2018
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Министр правительства Чечни по внешним связям Джамбулат Умаров заявил, что ирландский боец MMA Конор Макгрегор, негативно высказавшийся о Рамзане Кадырове на пресс-конференции с Хабибом Нурмагомедовым, ведет себя как «эпатажный клоун» и «мексиканский петушок». Об этом сообщает «Говорит Москва».

«Мы отдаем ему должное, это большой мастер в UFC, но в последнее время он себя показывает как эпатажный клоун, возомнивший из себя непревзойденного шоумена <…> Даже произносить его имя рядом с Рамзаном Кадыровым, я считаю совершенно неоправданной роскошью», — сказал Умаров.

«[Он] не способен отвечать за свои слова и поступки, как настоящий мужчина, иначе он бы не делал эти заявления за многие тысячи километров и не вел бы себя, как мексиканский петушок», — сказал Умаров.

Говорит Москва
На пресс-конференции 20 сентября Конор Макгрегор, который традиционно оскорбляет соперников перед матчем, раскритиковал и обозвал трусом отца Хабиба Нурмагомедова за фотографию с Рамзаном Кадыровым, которого назвал «диктатором» и «сумасшедшим».
После этого в Чечне стали призывать Макгрегора извиниться — так выступил, в частности, боец MMA Хусейн Халиев. «За твои слова в клетке или за пределами октагона придется ответить», — сказал Халиев.

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