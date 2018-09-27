«Для меня и вас все изменится». Новый тизер последнего сезона «Карточного домика»

Netflix выпустил новый тизер финального, шестого сезона сериала «Карточный домик». Из тизера, в частности, можно узнать, что Клэр Андервуд (Робин Райт) — ставшей главной героиней сезона — удалось продержаться на посту президента США как минимум 100 дней.

«Карточный домик». Тизер шестого сезона Netflix

В тизере также появляются давний соратник Фрэнка Андервуда Даг Стэмпер (Майкл Келли), экс-глава администрации президента Линда Васкес (Сакина Джаффри) и Том Хаммершмидт (Борис Макгивер) из Washington Herald.