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«Для меня и вас все изменится». Новый тизер последнего сезона «Карточного домика»
Netflix выпустил новый тизер финального, шестого сезона сериала «Карточный домик». Из тизера, в частности, можно узнать, что Клэр Андервуд (Робин Райт) — ставшей главной героиней сезона — удалось продержаться на посту президента США как минимум 100 дней.
В тизере также появляются давний соратник Фрэнка Андервуда Даг Стэмпер (Майкл Келли), экс-глава администрации президента Линда Васкес (Сакина Джаффри) и Том Хаммершмидт (Борис Макгивер) из Washington Herald.
В предыдущих пяти сезонах главным героем «Карточного домика» был Фрэнк Андервуд, роль которого исполнял Кевин Спейси. После того, как Спейси заподозрили в домогательствах, создатели сериала объявили, что в шестом сезоне он принимать участия не будет. Из первого тизера нового сезона стало известно, что Фрэнк Андервуд умер.
Премьера финального сезона «Карточного домика» состоится на Netflix 2 ноября.