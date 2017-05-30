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Карточный домик. Максимально коротко Четыре сезона в четырех абзацах (и бонус — видео!)

30 мая Netflix выложил пятый сезон «Карточного домика» — 31 мая он появится в «Амедиатеке». Сериал рассказывает о том, как конгрессмен США Фрэнк Андервуд прокладывает путь к должности президента США — и в итоге оказывается в кресле главы государства. Фрэнк никогда бы не стал президентом, если бы не его жена Клэр, которая хочет власти чуть ли не больше, чем он. «Медуза» напоминает, что происходило в «Карточном домике», — тем, кто его смотрел, но уже забыл, чем все закончилось (имейте в виду, что мы намеренно сосредоточились на основной сюжетной линии — Фрэнка и Клэр Андервуд). В качестве бонуса — более подробный пересказ в ролике от «Кинопоиска».