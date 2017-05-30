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Карточный домик. Максимально коротко Четыре сезона в четырех абзацах (и бонус — видео!)
30 мая Netflix выложил пятый сезон «Карточного домика» — 31 мая он появится в «Амедиатеке». Сериал рассказывает о том, как конгрессмен США Фрэнк Андервуд прокладывает путь к должности президента США — и в итоге оказывается в кресле главы государства. Фрэнк никогда бы не стал президентом, если бы не его жена Клэр, которая хочет власти чуть ли не больше, чем он. «Медуза» напоминает, что происходило в «Карточном домике», — тем, кто его смотрел, но уже забыл, чем все закончилось (имейте в виду, что мы намеренно сосредоточились на основной сюжетной линии — Фрэнка и Клэр Андервуд). В качестве бонуса — более подробный пересказ в ролике от «Кинопоиска».
Внимание: в материале полно спойлеров!
Первый сезон
Конгрессмен Фрэнк Андервуд — член Палаты представителей Конгресса США. Новоизбранный президент Гарретт Уокер нарушает обещание сделать Андервуда госсекретарем. Фрэнк вместе с женой Клэр решает отомстить Уокеру. Андервуд сливает компромат молодой журналистке Зои Барнс — и избавляется от госсекретаря. Он добивается назначения на эту должность своего человека. Фрэнк использует конгрессмена Питера Руссо, чтобы убрать с должности и вице-президента. Затем он убивает Руссо. Фрэнк Андервуд — вице-президент.
Второй сезон
Журналистка Зои Барнс догадывается о методах Андервуда. Фрэнк убивает Барнс — толкает под поезд в метро. Он завоевывает доверие президента. Клэр сближается с первой леди. Фрэнк ссорит Уокера с его другом и советником Рэймондом Таском, провоцируя политический кризис между США и Китаем. Сенат начинает расследование обстоятельств финансирования Демократической партии. Уокер понимает: Андервуд действует против него. Фрэнк убеждает президента в дружбе, а Таска — в слабости президента. Уокеру угрожает импичмент, он уходит в отставку. Андервуд — президент.
Третий сезон
У Фрэнка проблемы с рейтингом. Он хочет отменить пенсии и полностью победить безработицу. Все безуспешно — ему мешает ураган. Клэр строит собственную карьеру — требует сделать ее послом США в ООН. В России сажают американского ЛГБТ-активиста в тюрьму. Фрэнк и Клэр едут в Москву — провести переговоры с президентом Петровым и освободить заключенного. ЛГБТ-активист вешается. Клэр публично обвиняет Петрова. Фрэнк хочет урегулировать конфликт Израиля с Палестиной — ему нужна помощь России. В обмен Петров требует уволить Клэр. Начинается предвыборная гонка. Клэр уходит от Фрэнка.
Четвертый сезон
Предвыборная гонка в разгаре. Журналист, друг Зои Барнс совершает покушение на Фрэнка и убивает его телохранителя. Фрэнку пересаживают печень. Клэр возвращается к мужу. Она требует, чтобы Андервуд сделал ее вице-президентом. У Клэр умирает мать. Клэр поддерживают избиратели. Бывший главный редактор Зои Барнс догадывается о роли Андервуда в смерти Руссо и ведет собственное расследование. Фрэнку грозит импичмент. Два террориста убивают заложника в прямом эфире. Андервуд использует это в своих целях — он объявляет войну террору. «Мы не сдаемся террору. Мы и есть террор».