Фрэнк Андервуд или Дональд Трамп? Настоящий президент или вымышленный: тест «Медузы»

30 мая выходит пятый сезон «Карточного домика» — одного из самых популярных телесериалов современности. Сериал всегда хвалили за правдоподобное изображение американской политической жизни, однако в последнее время все чаще говорят о том, что кое-что сценаристы сериала даже предвидели: некоторые замечают сходство между главным героем — президентом Фрэнком Андервудом — и настоящим президентом США, Дональдом Трампом. Кстати, Кевина Спейси, исполнителя роли Андервуда, часто спрашивают про Трампа, и как-то раз он заявил, что на «Карточном домике» сценаристы лучше. К выходу прошлого сезона мы предложили вам сыграть в карты с Фрэнком Андервудом, а теперь — отличить, что придумали сценаристы, а что — сделал настоящий президент США.