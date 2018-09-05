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Фрэнк Андервуд мертв. Netflix показал тизер финального сезона «Карточного домика»
Стриминговый сервис Netflix выпустил тизер финального, шестого сезона сериала «Карточный домик». В нем показана могила «46-го президента США Фрэнсиса Андервуда».
В сериале роль Фрэнка Андервуда играл Кевин Спейси. Он был отстранен от съемок из-за подозрений в сексуальных домогательствах.
Авторы «Карточного домика» ранее сообщали, что в шестом сезоне не будет героя Спейси, однако не уточняли, что с ним случится.
Главной героиней шестого сезона станет Клэр Андервуд (Робин Райт) — вдова, как теперь понятно, Фрэнка Андервуда.
Премьера финального сезона «Карточного домика» состоится на Netflix 2 ноября.