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Фрэнк Андервуд мертв. Netflix показал тизер финального сезона «Карточного домика»

Meduza
14:15, 5 сентября 2018

Стриминговый сервис Netflix выпустил тизер финального, шестого сезона сериала «Карточный домик». В нем показана могила «46-го президента США Фрэнсиса Андервуда».

«Карточный домик». Тизер шестого сезона
Netflix

В сериале роль Фрэнка Андервуда играл Кевин Спейси. Он был отстранен от съемок из-за подозрений в сексуальных домогательствах.

Авторы «Карточного домика» ранее сообщали, что в шестом сезоне не будет героя Спейси, однако не уточняли, что с ним случится.

Главной героиней шестого сезона станет Клэр Андервуд (Робин Райт) — вдова, как теперь понятно, Фрэнка Андервуда.

Премьера финального сезона «Карточного домика» состоится на Netflix 2 ноября.
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