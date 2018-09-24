Рекламное граффити испортили надписью «Сережа». На следующий день его перерисовали — но имя оставили
Компания Yota в начале сентября разместила граффити со своей рекламой на фасаде дома в центре Москвы. Рисунок заменил другое рекламное граффити, которое долго висело на этой стене — «Аэрофлота» с изображением стюардессы.
Через некоторое время новое граффити было испорчено — поверх него написали имя «Сережа».
Кто такой Серёжа? pic.twitter.com/IDLn1pzMfG— Как тебе такое...? (@a_takoe) September 20, 2018
Позже известный московский граффитист Сергей Голан опубликовал в соцсетях фото рекламы с комментарием «уничтожил рекламу, жир и ужас».
На следующий день граффити перерисовали: на стену вернулся логотип Yota — при этом «Сережу» сделали частью рисунка. Представители компании подчеркнули, что они сами решили оставить имя в своей рекламной кампании.
@Yota_Russia история длинною в неделю pic.twitter.com/3lWYoWwldw— Как тебе такое...? (@a_takoe) September 24, 2018