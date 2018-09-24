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Рекламное граффити испортили надписью «Сережа». На следующий день его перерисовали — но имя оставили

TJournal
14:37, 24 сентября 2018
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Компания Yota в начале сентября разместила граффити со своей рекламой на фасаде дома в центре Москвы. Рисунок заменил другое рекламное граффити, которое долго висело на этой стене — «Аэрофлота» с изображением стюардессы.

Через некоторое время новое граффити было испорчено — поверх него написали имя «Сережа». 

Позже известный московский граффитист Сергей Голан опубликовал в соцсетях фото рекламы с комментарием «уничтожил рекламу, жир и ужас». 

На следующий день граффити перерисовали: на стену вернулся логотип Yota — при этом «Сережу» сделали частью рисунка. Представители компании подчеркнули, что они сами решили оставить имя в своей рекламной кампании. 

Жизнь в граффити 🎨

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