Компания Yota в начале сентября разместила граффити со своей рекламой на фасаде дома в центре Москвы. Рисунок заменил другое рекламное граффити, которое долго висело на этой стене — «Аэрофлота» с изображением стюардессы.

Через некоторое время новое граффити было испорчено — поверх него написали имя «Сережа».

Позже известный московский граффитист Сергей Голан опубликовал в соцсетях фото рекламы с комментарием «уничтожил рекламу, жир и ужас».

На следующий день граффити перерисовали: на стену вернулся логотип Yota — при этом «Сережу» сделали частью рисунка. Представители компании подчеркнули, что они сами решили оставить имя в своей рекламной кампании.