Во время землетрясения, которое произошло в Мексике 19 сентября, лабрадор по кличке Фрида спасла 52 человек. Собака, служащая в ВМС Мексики, искала людей в разрушенных зданиях и вытаскивала их из-под завалов.

You may be cool but you will never be Frida la perrita con lentes y calcetitas que rescata humanos cool pic.twitter.com/aLAGQz15IY — spugky🗡 (@fuckyoureader) September 14, 2017

10 октября в Мехико появился мурал с Фридой. Собака изображена на нем в своей экипировке — защитных очках и жилете.

Alfredo Estrella / AFP / Scanpix / LETA

«В эти непростые времена она — символ силы и надежды. Я нарисовала ее, чтобы вернуть позитив в район Рома Норте, который очень сильно пострадал [от землетрясения], и который я очень люблю», — рассказала художница Селеста Байерс, которая работала над муралом вместе с мексиканским граффити-художником Uneg.

В начале октября Фриду отблагодарили на футбольном матче между сборными Мексики и Тринидада и Тобаго. Военные провели по полю Фриду и еще одну собаку, которая спасала пострадавших от землетрясения.

Jose Mendez / EPA / Scanpix / LETA

19 сентября в Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,1. В результате землетрясения погибли не менее 360 человек.