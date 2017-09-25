Землетрясение в Мексике произошло через два часа после учений Журналистка Univision Noticias рассказывает, насколько бессмысленной оказалась подготовка к стихийному бедствию
Ronaldo Schemidt / AFP / Scanpix / LETA
Каждое 19 сентября в Мексике проходят масштабные учения — власти отрабатывают сценарий мощного землетрясения. В 2017 году в этот день они тоже проводились — за два часа до того, как начали ощущаться реальные подземные толчки. «Медуза» пересказывает свидетельство мексиканской журналистки Univision Noticias Джанет Саселин — о том, насколько бесполезными оказались тренировки перед стихийным бедствием.
Рано утром 19 сентября 1985 года в Мексике произошло мощное землетрясение. Магнитуда подземных толчков достигала 8,1. Тогда, по разным оценкам, погибли от 3 тысяч до 20 тысяч человек (точное число жертв так и не было названо); ущерб от разрушений оценивали в восемь миллиардов долларов. Тогда власти Мексики пересмотрели правила безопасности при строительстве домов и ввели обязательные ежегодные учения.
7 сентября 2017 года в Мексике произошло землетрясение магнитудой 8,2 — президент Энрике Пенья Ньето назвал его мощнейшим в стране за последние сто лет. Подземные толчки с эпицентром в Тихом океане вызвали серию цунами и афтершоков. Пять штатов, где 7 сентября погибли люди (жертвами стали больше ста человек), решили не проводить учения, назначенные на 19 сентября, чтобы не волновать жителей еще раз.
Во всех других штатах плановые учения, как и в предыдущие годы, начались в 11 утра 19 сентября. Зазвучала сирена, предупреждавшая о том, что у граждан есть 30 секунд, чтобы найти укрытие. Учения проходили буднично: телеведущие в прямом эфире рассказывали, как они эвакуируются из студий, люди на улицах скучали, а представители сил гражданской обороны и волонтерских организаций отчитывались о своих успехах.
Всего через два часа после учений началось настоящее землетрясение. На этот раз сирена не успела сработать, а людям пришлось действовать в обстановке полного хаоса и отсутствия каких-либо инструкций.
#AlertaSismica Informe @cires_ac por #sismo 19/Sep/2017 13:14:50 #sasmex #TenemosSismohttps://t.co/DBnfzGLPTahttps://t.co/7CjuHUqRB8 pic.twitter.com/R1FHPknXQd— AlertaSísmica SASMEX (@SASMEX) September 19, 2017
Несколько лет жителей Мексики учили, что во время землетрясений нужно укрыться под столом и оставаться там, пока толчки не прекратятся. Точно такой же сценарий отрабатывался и на учениях 19 сентября 2017 года — но когда произошло настоящее землетрясение, многие все равно побежали к выходу.
На улице те же люди, что скучали во время учений и называли их пустой тратой времени, теперь стояли с бледными лицами, плакали и пытались дозвониться до своих родственников, пишет журналистка Univision Noticias Джанет Саселин.
Пока представители сил гражданской обороны старались взять ситуацию под контроль, многие почувствовали сильный запах газа и побежали в сторону исторического центра Мехико. На главной улице города уже были видны последствия землетрясения: разбитые стекла и обрушившиеся стены зданий. Над Мехико кружили вертолеты и звучали сирены — теперь уже машин «скорой помощи».