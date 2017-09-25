Землетрясение в Мексике произошло через два часа после учений Журналистка Univision Noticias рассказывает, насколько бессмысленной оказалась подготовка к стихийному бедствию

Каждое 19 сентября в Мексике проходят масштабные учения — власти отрабатывают сценарий мощного землетрясения. В 2017 году в этот день они тоже проводились — за два часа до того, как начали ощущаться реальные подземные толчки. «Медуза» пересказывает свидетельство мексиканской журналистки Univision Noticias Джанет Саселин — о том, насколько бесполезными оказались тренировки перед стихийным бедствием.

Рано утром 19 сентября 1985 года в Мексике произошло мощное землетрясение. Магнитуда подземных толчков достигала 8,1. Тогда, по разным оценкам, погибли от 3 тысяч до 20 тысяч человек (точное число жертв так и не было названо); ущерб от разрушений оценивали в восемь миллиардов долларов. Тогда власти Мексики пересмотрели правила безопасности при строительстве домов и ввели обязательные ежегодные учения.

7 сентября 2017 года в Мексике произошло землетрясение магнитудой 8,2 — президент Энрике Пенья Ньето назвал его мощнейшим в стране за последние сто лет. Подземные толчки с эпицентром в Тихом океане вызвали серию цунами и афтершоков. Пять штатов, где 7 сентября погибли люди (жертвами стали больше ста человек), решили не проводить учения, назначенные на 19 сентября, чтобы не волновать жителей еще раз.

Масштабные учения 19 сентября 2017 года TV1

Во всех других штатах плановые учения, как и в предыдущие годы, начались в 11 утра 19 сентября. Зазвучала сирена, предупреждавшая о том, что у граждан есть 30 секунд, чтобы найти укрытие. Учения проходили буднично: телеведущие в прямом эфире рассказывали, как они эвакуируются из студий, люди на улицах скучали, а представители сил гражданской обороны и волонтерских организаций отчитывались о своих успехах.

Всего через два часа после учений началось настоящее землетрясение. На этот раз сирена не успела сработать, а людям пришлось действовать в обстановке полного хаоса и отсутствия каких-либо инструкций.

Несколько лет жителей Мексики учили, что во время землетрясений нужно укрыться под столом и оставаться там, пока толчки не прекратятся. Точно такой же сценарий отрабатывался и на учениях 19 сентября 2017 года — но когда произошло настоящее землетрясение, многие все равно побежали к выходу.

На улице те же люди, что скучали во время учений и называли их пустой тратой времени, теперь стояли с бледными лицами, плакали и пытались дозвониться до своих родственников, пишет журналистка Univision Noticias Джанет Саселин.

Пока представители сил гражданской обороны старались взять ситуацию под контроль, многие почувствовали сильный запах газа и побежали в сторону исторического центра Мехико. На главной улице города уже были видны последствия землетрясения: разбитые стекла и обрушившиеся стены зданий. Над Мехико кружили вертолеты и звучали сирены — теперь уже машин «скорой помощи».