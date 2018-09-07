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«Какой Харьков, такой и Бэнкси» Местные жители закрасили граффити на стене дома. Теперь там реклама наркотиков и Иисус

Meduza
12:16, 7 сентября 2018
2016 год

Уличный художник Гамлет Зиньковский нарисовал на стене одного из домов в Харькове граффити с человеком, стоящим на огромной ладони. Рядом с рисунком была надпись: «Кажется, я нашел себя… Не потерять бы его…»

Опубликовано Дмитрием Бруком Cреда, 5 сентября 2018 г.
5 сентября 2018 года

Неизвестные люди закрасили граффити Зиньковского. Сам художник рассказал изданию Newsroom, что семья из соседнего дома, чьи окна выходили на рисунок, несколько раз выражала свое недовольство.

В сообществе «Харьков.Live» утверждается, что граффити закрасили именно жильцы дома напротив — якобы они считают его «не искусством, а шизофренией».

Опубликовано Дмитрием Бруком Cреда, 5 сентября 2018 г.
6 сентября. Утро

Вскоре на месте закрашенного граффити появилась нецензурная надпись: крупно слово «*** [пенис]» и вопрос: «Так лучше?»

страница Харьков LIVE в Facebook
6 сентября. Вечер

Нецензурную надпись оперативно замазали, но через несколько часов на том же месте появился новый текст: «Какой Харьков, такой и Бэнкси» (Зиньковского называют «украинским Бэнкси»).

Противостояние продолжается

Опубликовано Харьков LIVE Четверг, 6 сентября 2018 г.
7 сентября

На этом приключения стены не закончились. За ночь к надписи про Бэнкси добавились:

  • реклама наркотиков,
  • фраза «***. Это не конец»,
  • портрет человека, похожего на Иисуса, который произносит: «И меня закрасишь?»,
  • два примитивных изображения пенисов.
снова 7 сентября

Обновлено: Все закрасили!

Боротьба триває

Опубликовано Богданом Алексіном Пятница, 7 сентября 2018 г.
7 сентября. Вечер

Обновлено еще раз: у легендарной харьковской стены появился свой инстаграм. А автор надписи, которую мы приняли за рекламу наркотиков, сообщил «Медузе», что это была стилизованная шутка b.

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