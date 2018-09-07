«Какой Харьков, такой и Бэнкси» Местные жители закрасили граффити на стене дома. Теперь там реклама наркотиков и Иисус

2016 год

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Уличный художник Гамлет Зиньковский нарисовал на стене одного из домов в Харькове граффити с человеком, стоящим на огромной ладони. Рядом с рисунком была надпись: «Кажется, я нашел себя… Не потерять бы его…»

5 сентября 2018 года

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Неизвестные люди закрасили граффити Зиньковского. Сам художник рассказал изданию Newsroom, что семья из соседнего дома, чьи окна выходили на рисунок, несколько раз выражала свое недовольство.

В сообществе «Харьков.Live» утверждается, что граффити закрасили именно жильцы дома напротив — якобы они считают его «не искусством, а шизофренией».

6 сентября. Утро

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Вскоре на месте закрашенного граффити появилась нецензурная надпись: крупно слово «*** [пенис]» и вопрос: «Так лучше?»

6 сентября. Вечер

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Нецензурную надпись оперативно замазали, но через несколько часов на том же месте появился новый текст: «Какой Харьков, такой и Бэнкси» (Зиньковского называют «украинским Бэнкси»).

7 сентября

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На этом приключения стены не закончились. За ночь к надписи про Бэнкси добавились:

реклама наркотиков,

фраза «***. Это не конец»,

портрет человека, похожего на Иисуса, который произносит: «И меня закрасишь?»,

два примитивных изображения пенисов.

снова 7 сентября

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Обновлено: Все закрасили!

7 сентября. Вечер

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Обновлено еще раз: у легендарной харьковской стены появился свой инстаграм. А автор надписи, которую мы приняли за рекламу наркотиков, сообщил «Медузе», что это была стилизованная шутка b.