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Девочка-революционерка, Куликовская битва и медвежонок Паддингтон: в электронной библиотеке Archive.org появились советские диафильмы
Пользователь крупной электронной библиотеки Archive.org с 24 сентября выкладывает оцифрованные советские диафильмы. Среди них можно найти норвежские сказки, агитационные материалы и подготовленные Эрмитажем слайды с голландским искусством. Сейчас читателям доступно более 700 диафильмов — ожидается, что их количество достигнет 2,5 тысяч.
О защите детей от оружия массового поражения (1975 г.)
О дискриминации афроамериканских детей (1964 г.)
О советском солдате (1969 г.)
О волшебной лампе Аладдина (1959 г.)
О правилах дорожного движения (1975 г.)
О фигурном катании (1979 г.)
О голландском искусстве 17 века (1973 г.)
О Куликовской битве (1962 г.)
О медвежонке Паддингтоне (1984 г.)
О разведчике Олеко Дундиче (1970 г.)
О вильнюсских легендах (1971 г.)
О коте в сапогах (1978 г.)
О возникновении календаря (1969 г.)
О девочке-революционерке (1979 г.)
О котенке Вилли (1980 г.)
Больше диафильмов можно найти в архиве оцифрованных материалов национальной электронной детской библиотеки.