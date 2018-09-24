Девочка-революционерка, Куликовская битва и медвежонок Паддингтон: в электронной библиотеке Archive.org появились советские диафильмы

Пользователь крупной электронной библиотеки Archive.org с 24 сентября выкладывает оцифрованные советские диафильмы. Среди них можно найти норвежские сказки, агитационные материалы и подготовленные Эрмитажем слайды с голландским искусством. Сейчас читателям доступно более 700 диафильмов — ожидается, что их количество достигнет 2,5 тысяч.

О защите детей от оружия массового поражения (1975 г.)

О дискриминации афроамериканских детей (1964 г.)

О советском солдате (1969 г.)

О волшебной лампе Аладдина (1959 г.)

О правилах дорожного движения (1975 г.)

О фигурном катании (1979 г.)

О голландском искусстве 17 века (1973 г.)

О Куликовской битве (1962 г.)

О медвежонке Паддингтоне (1984 г.)

О разведчике Олеко Дундиче (1970 г.)

О вильнюсских легендах (1971 г.)

О коте в сапогах (1978 г.)

О возникновении календаря (1969 г.)

О девочке-революционерке (1979 г.)

О котенке Вилли (1980 г.)

Больше диафильмов можно найти в архиве оцифрованных материалов национальной электронной детской библиотеки.