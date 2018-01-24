Говорите, в СССР все было? Попробуйте накрыть советский праздничный стол Игра «Медузы» про дефицит, основанная на воспоминаниях современников

Дефицит в позднем СССР часто становится предметом ожесточенных споров в социальных сетях — как он был устроен? Неужели ничего нельзя было достать? Для скептиков «Медуза» подготовила игру: нужно должным образом подготовиться к важному семейному празднику. Покупайте продукты и подарки и постарайтесь сохранить к дате хотя бы немного нервов. Большинство игровых ситуаций основаны на воспоминаниях и дневниках советского времени 1970–80-х годов.