В Перу Гитлер идет на выборы как «кандидат от народа». Ленин пытается ему помешать

Житель Перу по имени Гитлер Альба Санчес выдвинул свою кандидатуру на пост главы округа Юнгар (в нем проживают около трех тысяч человек) в провинции Каруас. Но участие политика в выборах оказалось под угрозой после того, как в избирательные органы поступило заявление с требованием отказать ему в праве баллотироваться на этот пост. Заявление написал перуанец по имени Ленин Владимир Родригес Вальверде, сообщила местная телекомпания RPP.

По данным издания El Universal, Ленин живет в семи часах езды от округа Юнгар и никак с ним не связан. Гитлер сказал RPP, что не знаком с ним. По мнению политика, оппоненты просто использовали этого человека, чтобы выбить его из предвыборной гонки. RPP не пишет, чем Ленин обосновал свое требование снять Гитлера с выборов. Как сообщает Reuters, заявление политика не удовлетворили.

Местные выборы в Перу пройдут 7 октября. Гитлер баллотируется от правоцентристской партии «Мы — Перу» и в качестве предвыборной агитации использует лозунги «Гитлер — кандидат от народа» и «Гитлер — это доверие», пишет Reuters. «Я хороший Гитлер», — заявил политик RPP. Он отметил, что уже возглавлял округ Юнгар в 2011–2014 годах и «сделал много хорошего». «Жители знают меня», — добавил он.

Гитлер предположил, что его отец не знал, кто такой Гитлер, когда давал сыну такое имя. «Отец наверняка выбрал это имя из-за его иностранного звучания», — сказал политик RPP. По его словам, уже во взрослом возрасте он прочитал о Гитлере и захотел сменить имя, но потом отказался от этой идеи — из уважения к отцу.

В странах Латинской Америки распространены имена, данные в честь известных исторических личностей. Например, действующего президента Эквадора зовут Ленин Морено. Среди латиноамериканцев также пользуются популярностью имена Сталин, Рузвельт и Мао.