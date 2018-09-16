Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович забил 500-й гол в своей карьере. Он сделал это в мачте против «Торонто» — причем не как-нибудь, а в одно касание с разворота. сделал это в матче своей команды против «Торонто».

500-й гол Ибрагимовича Major League Soccer

К тому моменту его команда проигрывала 0:3, а в итоге проиграла 3:5.

После матча футболист, который вообще любит побравировать любовью к себе, опубликовал в своем твиттере фотографию. На не он держит скипетр в виде футбольного мяча; подписана картинка так: «бог голов».

Ибрагимович — третий из действующих футболистов, кто забил 500 голов за карьеру. До него это смогли сделать только Криштиану Роналду и Лионель Месси.