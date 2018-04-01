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Златан Ибрагимович сыграл 20 минут за свой новый клуб. Этого хватило, чтобы сравнять счет и забить победный гол

Meduza
07:55, 1 апреля 2018

Шведский нападающий Златан Ибрагимович в своем первом матче в американской лиге MLS вышел на замену на 71-й минуте и забил решающие голы за свой новый клуб «Лос-Анджелес Гэлакси».

Ибрагимович дебютировал в дерби — «Гэлакси» на своем поле встречался с «Лос-Анджелесом». В начале второго тайма гости выигрывали со счетом 3:0, но «Гэлакси» удалось сократить разрыв до минимального. А потом на поле вышел Ибрагимович.

Через семь минут после появления на поле шведский форвард сделал счет 3:3, забив гол дальним ударом. В компенсированное арбитром время он забил победный гол ударом головой.

Ибрагимович приехал в Лос-Анджелес

Фото в анонсе: Jae C. Hong / AP / Scanpix / LETA

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Фото в анонсе: Jae C. Hong / AP / Scanpix / LETA

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