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Златан Ибрагимович сыграл 20 минут за свой новый клуб. Этого хватило, чтобы сравнять счет и забить победный гол
Шведский нападающий Златан Ибрагимович в своем первом матче в американской лиге MLS вышел на замену на 71-й минуте и забил решающие голы за свой новый клуб «Лос-Анджелес Гэлакси».
Ибрагимович дебютировал в дерби — «Гэлакси» на своем поле встречался с «Лос-Анджелесом». В начале второго тайма гости выигрывали со счетом 3:0, но «Гэлакси» удалось сократить разрыв до минимального. А потом на поле вышел Ибрагимович.
Через семь минут после появления на поле шведский форвард сделал счет 3:3, забив гол дальним ударом. В компенсированное арбитром время он забил победный гол ударом головой.
How 'bout that #zLAtan-style. 🔥https://t.co/ythKhAXJHB— Major League Soccer (@MLS) April 1, 2018
Фото в анонсе: Jae C. Hong / AP / Scanpix / LETA