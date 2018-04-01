Златан Ибрагимович сыграл 20 минут за свой новый клуб. Этого хватило, чтобы сравнять счет и забить победный гол

Шведский нападающий Златан Ибрагимович в своем первом матче в американской лиге MLS вышел на замену на 71-й минуте и забил решающие голы за свой новый клуб «Лос-Анджелес Гэлакси».

Ибрагимович дебютировал в дерби — «Гэлакси» на своем поле встречался с «Лос-Анджелесом». В начале второго тайма гости выигрывали со счетом 3:0, но «Гэлакси» удалось сократить разрыв до минимального. А потом на поле вышел Ибрагимович.

Через семь минут после появления на поле шведский форвард сделал счет 3:3, забив гол дальним ударом. В компенсированное арбитром время он забил победный гол ударом головой.