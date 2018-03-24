«Дорогой Лос-Анджелес, не благодари»: футболист Златан Ибрагимович сообщил о своем новом клубе с помощью рекламы в газете

Шведский футболист Златан Ибрагимович перешел из «Манчестер Юнайтед» в американский клуб «Лос-Анджелес Гэлакси». Чтобы все в городе были в курсе, он выкупил полосу в The Los Angeles Times и написал: «Дорогой Лос-Анджелес, не благодари».

Zlatan Ibrahimovic has taken out a full page advert in the @latimes announcing his arrival at LA Galaxy. Classic Zlatan. pic.twitter.com/TeFXM2De7e — Dale Johnson (@DaleJohnsonESPN) March 23, 2018

В своем инстаграме швед опубликовал маленький ролик, в котором произнес: «Лос-Анджелес, добро пожаловать к Златану»

Златан Ибрагимович — один из самых известных футболистов в мире. За свою карьеру он успел поиграть в «Аяксе», «Ювентусе», «Интере», «Барселоне», «Милане», ПСЖ и «Манчестер Юнайтед». Помимо своих уникальных футбольных способностей, он известен самоуверенностью и эксцентрическим самолюбованием. К примеру, он часто говорит о себе в третьем лице и обижается, когда его называют «королем», а не «богом».