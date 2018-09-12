Как написать законопроект о дуэлях за день? ЛДПР просто скопировала кодекс 1912 года, заменив дворян на госслужащих

Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов внес законопроект под названием «Дуэльный кодекс Российской Федерации». Это случилось на следующий день после того, как глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на дуэль основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Законопроект Иванова состоит из пяти частей и 81 статьи. В нем определяются основные понятия — что такое дуэль, оскорбление и степень его тяжести, а также виды дуэлей и процедуры их проведения. Вот некоторые выдержки из текста законопроекта:

Дуэль может и должна происходить только между равными;

Природа оскорблений зависит от нравственных объектов, против которых они направлены: самолюбие, достоинство или честь;

Оскорбление, нанесенное женщине, ее лично не касается, а непосредственно падает на ее естественного защитника, который и становится оскорбленным лицом, причем степень тяжести оскорбления повышается на одну степень;

За оскорбления, нанесенные недееспособными лицами и женщинами, ответственны другие лица;

За одно оскорбление должно и может быть только одно удовлетворение;

Получив оскорбление, оскорбленный должен заявить своему противнику: «Милостивый Государь, я пришлю Вам своих секундантов».

Весь законопроект практически дословно скопирован из книги Василия Дурасова «Дуэльный кодекс» 1912 года. Правки незначительны: дворян заменили государственными и муниципальными служащими, разночинцев — гражданами, корпорации — юрлицами. «Благородное происхождение» поменяли на «служебное положение», а «суд чести» — на «непосредственного руководителя». Для статьи законопроекта, регулирующей «продолжительность схваток и перерывов при периодической дуэли», использовался другой источник — книга историка Алексея Вострикова «Книга о русской дуэли».

При этом в итоговом тексте законопроекта появились опечатки, которых не было в оригинальных трудах. Так, например, в документе, внесенном в Думу, есть статья «Дули по секретным мотивам» (вместо «дуэли»).

В пояснительной записке необходимость принятия регламента объясняется появившейся «в последнее время тенденцией со стороны государственных и муниципальных служащих вызывать на дуэль граждан, выражающих отличные от официальных точки зрения». Другие депутаты предложение Сергея Иванова пока публично не комментировали.