«Как сказать парню, что Путин велел стать многодетной матерью». В соцсетях обсуждают телеобращение президента про пенсии

Президент Владимир Путин выступил 29 августа с обращением к гражданам России, в котором рассказал о смягчении пенсионной реформы: женщины будут выходить на пенсию не на восемь лет позже, чем сейчас, а на пять лет.

Пользователи соцсетей, следившие за обращением, определили несколько самых ярких цитат Путина.

Отнестись с пониманием

В самом конце выступления президент попросил граждан отнестись к повышению пенсионного возраста с пониманием. Эту фразу многие поняли по-своему.

Коротко о обращении Владимира Путина:



"Прошу вас отнестись к этому с пониманием." pic.twitter.com/3th0TUtcp9 — Чё за? (@che_za_official) August 29, 2018

Ну что вы самом деле, ну умрете не дожив до пенсии, ну отнеситесь с пониманием. — Toomy (@Labyrinth_twi) August 29, 2018

Конечно последние слова Путина «прошу отнестись к этому с пониманием» - это просто огонь. С «пониманием» к коррупции и воровству в немыслимых масштабах, к уничтоженному образованию и медицине, к беспределу ментов. А вы поработайте побольше, а то слишком долго жить стали. — Николай Ляскин (@nlyaskin) August 29, 2018

«Прошу отнестись к этому с пониманием»

Теперь всегда буду так говорить, когда буду врать или нарушать свои обещания.

И да.... Держитесь там....

😾😾😾😾 — ⭐️Zаморочка⭐️ (@Zamoro4ka_msk) August 29, 2018

"Мы уже украли все ваши деньги и нам срочно надо ещё. Прошу вас отнестись к этому с пониманием..." — Круглов Роман (@37taxi) August 29, 2018

Мы продали Промеса не за 30млн, а за 25. В 90е мы бы могли продать его максимум за 2.5, мы же не хотим вернуться в те времена. просьба отнестись с пониманием. — Навес Комбарова (@StevieGFCSM) August 29, 2018

ага, царь принял решение что народ должен "отнестись с пониманием" — Удащливый (@ITabKazan) August 29, 2018

"Братья и сёстры! Попрошу вас отнестись к повышению возраста с пониманием. И спокойно выходить на пенсию в 65 и 60 лет соответственно. И не надо выходить на несанкционированные акции протеста. Например 9 сентября!" — Йозеф Швейк (@Jozef_Schweik) August 29, 2018

Прошу вас отнестись к этому с пониманием. Понять и простить! — rouben (@newaviator) August 29, 2018

Открыл Путина

"... спасибо за понимание."

Закрыл Путина

Ничего не потерял pic.twitter.com/Z7pG3qguS3 — ᴋᴅ👨🏻‍💻 (@kolodkin_d) August 29, 2018

- Быстро отдавай кошелек, телефон, ключи от машины!

- Но это грабеж!

- Прошу отнестись к этому с пониманием. — Проф. Преображенский (@prof_preobr) August 29, 2018

Трудное, непростое решение

Еще Путин сказал: «Нам предстоит принять трудное, непростое, но необходимое решение».

Трудное, непростое решение. Непростое и трудное решение. Трудное? Да. Но непростое. Главное — это непростое, трудное решение. — Никита Лихачёв (@Niketas) August 29, 2018

Это непростое решение. Отдавай всё — Sandr (@Gizhi) August 29, 2018

Путин говорил, что это трудное решение, непростое. И тон такой, как будто батя объясняет почему он уходит от вас к другой семье и почему не будет платить алименты. — Elshansky (@pezhnya) August 29, 2018

Ещё раз подчеркну, нам предстоит принять трудное, непростое, но необходимое решение. Прошу вас отнестись к этому с пониманием. Но я и представить себе не мог, насколько сильно преобразится Москва при Сергее Семёновиче Собянине. — маленький Пук (@cybermedved) August 29, 2018

Многодетные матери

Президент пообещал, что многодетные матери будут выходить на пенсию раньше: «Если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей — на четыре года раньше» (если у женщины пять и больше детей, она сможет выйти на пенсию в 50 лет).

Ааааааааа Путин говорит, что многодетным матерям можно будет выходить на пенсию раньше. Три ребенка - на три года раньше, четыре – на четыре. Дал бог зайку, даст и минус годик к пенсионному возрасту! — ядерный потанцевал (@polinanem) August 29, 2018

окей гугл как сказать парню что путин велел стать многодетной матерью — Александрина (@takaya_elagina) August 29, 2018

Как сказать парню и кошке что Путин велел стать многодетной матерью — министр лени (@verschroben_) August 29, 2018

Многодетным матерям разрешат выходить на пенсию раньше. Например, в 17:00. — Fedorin Mikhail (@fed0rin) August 29, 2018

Многодетным женщинам можно раньше на пенсию, а многодетному отцу - шишь — Zchtec (@Zchtec) August 29, 2018

1990-е

Объясняя необходимость повышения пенсионного возраста, Путин вспомнил 1990-е годы: с одной стороны, тогда в стране был демографический провал, который сказывается до сих пор, с другой — Россия преодолела трудности, с которыми сталкивалась в тот период. Как это объясняет повышение пенсионного возраста, поняли не все.

Опять 90-ые виноваты! — Tania Felgengauer (@t_felg) August 29, 2018

1. Мы преодолели последствия ужасных 90-х

2. У нас устойчиво растет экономика

3. Финансы стабильны, резервы велики

4. Государство всемерно заботится о социальной поддержке людей



Это были 4 главных причины, по которым, согласно Путину, денег больше нет даже на нищенские пенсии. — Проф. Преображенский (@prof_preobr) August 29, 2018

Экономика растет, деньги есть, мы преодолели кризис 90-х, но все равно повышаем пенсионный возраст, так как в бюджете дыра......Кто нибудь вытащите логику из петли... — Dmitry (@Dm1tryGreen) August 29, 2018

"Малочисленное поколение, родившиеся в 90-е, повышает нагрузку на пенсионную систему" - о, пацаны, снова камень в наш огород! — Alexander Priemsky (@sanek_prima) August 29, 2018

Хорошо что у нас были девяностые. Все можно свалить на те времена! — Tsishkin (@tsishci) August 29, 2018

Тогда были низкие зарплаты и высокие инфляция с безработицей.

А сейчас нет.

И вообще, девяностые виноваты. — Pavel (@VizierQ) August 29, 2018

Разумеется, не обошлось без Монеточки

В 90-е убивали людей и все бегали абсолютно голые, но рожать не хотели, поэтому отдавайте свои деньги, работайте до смерти, ничего не вернём. — Чилик (@Chilikto) August 29, 2018