«Как сказать парню, что Путин велел стать многодетной матерью». В соцсетях обсуждают телеобращение президента про пенсии
Президент Владимир Путин выступил 29 августа с обращением к гражданам России, в котором рассказал о смягчении пенсионной реформы: женщины будут выходить на пенсию не на восемь лет позже, чем сейчас, а на пять лет.
Пользователи соцсетей, следившие за обращением, определили несколько самых ярких цитат Путина.
Отнестись с пониманием
В самом конце выступления президент попросил граждан отнестись к повышению пенсионного возраста с пониманием. Эту фразу многие поняли по-своему.
Коротко о обращении Владимира Путина:— Чё за? (@che_za_official) August 29, 2018
"Прошу вас отнестись к этому с пониманием." pic.twitter.com/3th0TUtcp9
Ну что вы самом деле, ну умрете не дожив до пенсии, ну отнеситесь с пониманием.— Toomy (@Labyrinth_twi) August 29, 2018
Конечно последние слова Путина «прошу отнестись к этому с пониманием» - это просто огонь. С «пониманием» к коррупции и воровству в немыслимых масштабах, к уничтоженному образованию и медицине, к беспределу ментов. А вы поработайте побольше, а то слишком долго жить стали.— Николай Ляскин (@nlyaskin) August 29, 2018
«Прошу отнестись к этому с пониманием»— ⭐️Zаморочка⭐️ (@Zamoro4ka_msk) August 29, 2018
Теперь всегда буду так говорить, когда буду врать или нарушать свои обещания.
И да.... Держитесь там....
😾😾😾😾
"Мы уже украли все ваши деньги и нам срочно надо ещё. Прошу вас отнестись к этому с пониманием..."— Круглов Роман (@37taxi) August 29, 2018
Мы продали Промеса не за 30млн, а за 25. В 90е мы бы могли продать его максимум за 2.5, мы же не хотим вернуться в те времена. просьба отнестись с пониманием.— Навес Комбарова (@StevieGFCSM) August 29, 2018
ага, царь принял решение что народ должен "отнестись с пониманием"— Удащливый (@ITabKazan) August 29, 2018
"Братья и сёстры! Попрошу вас отнестись к повышению возраста с пониманием. И спокойно выходить на пенсию в 65 и 60 лет соответственно. И не надо выходить на несанкционированные акции протеста. Например 9 сентября!"— Йозеф Швейк (@Jozef_Schweik) August 29, 2018
Прошу вас отнестись к этому с пониманием. Понять и простить!— rouben (@newaviator) August 29, 2018
Открыл Путина— ᴋᴅ👨🏻💻 (@kolodkin_d) August 29, 2018
"... спасибо за понимание."
Закрыл Путина
Ничего не потерял pic.twitter.com/Z7pG3qguS3
- Быстро отдавай кошелек, телефон, ключи от машины!— Проф. Преображенский (@prof_preobr) August 29, 2018
- Но это грабеж!
- Прошу отнестись к этому с пониманием.
Трудное, непростое решение
Еще Путин сказал: «Нам предстоит принять трудное, непростое, но необходимое решение».
Трудное, непростое решение. Непростое и трудное решение. Трудное? Да. Но непростое. Главное — это непростое, трудное решение.— Никита Лихачёв (@Niketas) August 29, 2018
Это непростое решение. Отдавай всё— Sandr (@Gizhi) August 29, 2018
Путин говорил, что это трудное решение, непростое. И тон такой, как будто батя объясняет почему он уходит от вас к другой семье и почему не будет платить алименты.— Elshansky (@pezhnya) August 29, 2018
Ещё раз подчеркну, нам предстоит принять трудное, непростое, но необходимое решение. Прошу вас отнестись к этому с пониманием. Но я и представить себе не мог, насколько сильно преобразится Москва при Сергее Семёновиче Собянине.— маленький Пук (@cybermedved) August 29, 2018
Многодетные матери
Президент пообещал, что многодетные матери будут выходить на пенсию раньше: «Если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей — на четыре года раньше» (если у женщины пять и больше детей, она сможет выйти на пенсию в 50 лет).
Ааааааааа Путин говорит, что многодетным матерям можно будет выходить на пенсию раньше. Три ребенка - на три года раньше, четыре – на четыре. Дал бог зайку, даст и минус годик к пенсионному возрасту!— ядерный потанцевал (@polinanem) August 29, 2018
окей гугл как сказать парню что путин велел стать многодетной матерью— Александрина (@takaya_elagina) August 29, 2018
Как сказать парню и кошке что Путин велел стать многодетной матерью— министр лени (@verschroben_) August 29, 2018
Многодетным матерям разрешат выходить на пенсию раньше. Например, в 17:00.— Fedorin Mikhail (@fed0rin) August 29, 2018
Многодетным женщинам можно раньше на пенсию, а многодетному отцу - шишь— Zchtec (@Zchtec) August 29, 2018
1990-е
Объясняя необходимость повышения пенсионного возраста, Путин вспомнил 1990-е годы: с одной стороны, тогда в стране был демографический провал, который сказывается до сих пор, с другой — Россия преодолела трудности, с которыми сталкивалась в тот период. Как это объясняет повышение пенсионного возраста, поняли не все.
Опять 90-ые виноваты!— Tania Felgengauer (@t_felg) August 29, 2018
1. Мы преодолели последствия ужасных 90-х— Проф. Преображенский (@prof_preobr) August 29, 2018
2. У нас устойчиво растет экономика
3. Финансы стабильны, резервы велики
4. Государство всемерно заботится о социальной поддержке людей
Это были 4 главных причины, по которым, согласно Путину, денег больше нет даже на нищенские пенсии.
Экономика растет, деньги есть, мы преодолели кризис 90-х, но все равно повышаем пенсионный возраст, так как в бюджете дыра......Кто нибудь вытащите логику из петли...— Dmitry (@Dm1tryGreen) August 29, 2018
"Малочисленное поколение, родившиеся в 90-е, повышает нагрузку на пенсионную систему" - о, пацаны, снова камень в наш огород!— Alexander Priemsky (@sanek_prima) August 29, 2018
Хорошо что у нас были девяностые. Все можно свалить на те времена!— Tsishkin (@tsishci) August 29, 2018
Тогда были низкие зарплаты и высокие инфляция с безработицей.— Pavel (@VizierQ) August 29, 2018
А сейчас нет.
И вообще, девяностые виноваты.
Разумеется, не обошлось без Монеточки
В 90-е убивали людей и все бегали абсолютно голые, но рожать не хотели, поэтому отдавайте свои деньги, работайте до смерти, ничего не вернём.— Чилик (@Chilikto) August 29, 2018
Прикинте Путин такой говорит: Демографический провал конца 90-х оказался сопоставим с 1943-м и 1944-м военными годами. Ведь— Записки мертвого человека (@AlexandrFokin) August 29, 2018
В девяностые убивали людей
И все бегали абсолютно голые
Электричества не было нигде
Только драки за джинсы с кока-колою