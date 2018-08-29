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«Как сказать парню, что Путин велел стать многодетной матерью». В соцсетях обсуждают телеобращение президента про пенсии

Meduza
10:49, 29 августа 2018

Президент Владимир Путин выступил 29 августа с обращением к гражданам России, в котором рассказал о смягчении пенсионной реформы: женщины будут выходить на пенсию не на восемь лет позже, чем сейчас, а на пять лет.

Пользователи соцсетей, следившие за обращением, определили несколько самых ярких цитат Путина.

Отнестись с пониманием

В самом конце выступления президент попросил граждан отнестись к повышению пенсионного возраста с пониманием. Эту фразу многие поняли по-своему.

Трудное, непростое решение

Еще Путин сказал: «Нам предстоит принять трудное, непростое, но необходимое решение».

Многодетные матери

Президент пообещал, что многодетные матери будут выходить на пенсию раньше: «Если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей — на четыре года раньше» (если у женщины пять и больше детей, она сможет выйти на пенсию в 50 лет).

1990-е

Объясняя необходимость повышения пенсионного возраста, Путин вспомнил 1990-е годы: с одной стороны, тогда в стране был демографический провал, который сказывается до сих пор, с другой — Россия преодолела трудности, с которыми сталкивалась в тот период. Как это объясняет повышение пенсионного возраста, поняли не все.

Разумеется, не обошлось без Монеточки

А теперь серьезно

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Какой будет пенсионная реформа в России. Версия Владимира Путина

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