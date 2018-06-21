Футбольный клуб «Енисей», вышедший в премьер-лигу по итогам сезона 2017/18, представил новую форму. Она сильно отличается от всего, что мы привыкли видеть.

A post shared by ФК «Енисей» (@fcenisey) on Jun 20, 2018 at 11:12pm PDT

На домашней форме «Енисея» изображен Красноярск, родной город клуба. «Мы помним, откуда мы: основной комплект формы отражает главные достопримечательности города и символизирует мощнейший сплав Енисея, горных рядов и широчайшего неба», — рассказали представители клуба.

Гостевая форма совсем другая: на темно-синем фоне изображены львиные головы. «Львы опасны и по одиночке, но когда их много, ни одна сила не способна устоять перед их напором», — объясняют в «Енисее».

Петербургский «Зенит», кажется, завидует.

Может @FCEnisey так шутят. Они же любят поприкалываться в твиттере — Зенит Зенитов (@zenitofan243) June 21, 2018