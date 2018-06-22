Майки с Красноярском оказались шуткой: футбольный клуб «Енисей» показал новую (унылую) форму 😒

Футбольный клуб «Енисей» 21 июня показал «новую форму» — с видами Красноярска и львиными головами. Про майки, радикально отличающиеся от всего, что обычно носят футболисты, сообщалось на официальном сайте клуба, но оказалось, что это была шутка!

На следующий день «Енисей» показал настоящую официальную форму (по крайней мере, клуб настаивает на этом). На ней нет ни львов, ни Красноярска, ни чего-то еще, что выделяло бы ее среди однообразных форм других клубов. Разве что надпись «Новоангарский обогатительный комбинат» на груди.

A post shared by ФК «Енисей» (@fcenisey) on Jun 22, 2018 at 12:00am PDT

Как и раньше, домашняя форма «Енисея» красная, а гостевая — темно-синяя. Вот какие детали выделяет сам клуб: «Ворот домашней формы окаймлен белой полосой, гостевая футболка имеет остроугольный вырез и красные вставки по бокам».