Футболисты «Енисея» вышли на матч в футболках «Синк эбаут Тен», чтобы поддержать травмированного игрока

Игроки красноярского футбольного клуба «Енисей» 2 сентября вышли на матч с волгоградским «Ротором» в футболках с надписью «Синк эбаут Тен». Таким образом они решили поддержать своего одноклубника Петра Тена, получившего тяжелую травму неделю назад.

A post shared by ФК «Енисей» (@fcenisey) on Sep 2, 2017 at 3:39am PDT

На матч #ЕнисейРотор игроки вышли в футболках в поддержку защитника Петра Тена, который получил тяжелую травму — разрыв "крестов" и мениска. pic.twitter.com/R3xemWuSto — ФК «Енисей» (@FCEnisey) September 2, 2017

Надпись «Синк эбоут Тен» — это отсылка к выражению Think about it, которое использовал рэпер Оксимирон в своем баттле с Гнойным. Впоследствии оно стало популярным, так как Гнойный несколько раз использовал его во время интервью с журналистом Юрием Дудем.