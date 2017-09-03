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Футболисты «Енисея» вышли на матч в футболках «Синк эбаут Тен», чтобы поддержать травмированного игрока

Meduza
06:57, 3 сентября 2017

Игроки красноярского футбольного клуба «Енисей» 2 сентября вышли на матч с волгоградским «Ротором» в футболках с надписью «Синк эбаут Тен». Таким образом они решили поддержать своего одноклубника Петра Тена, получившего тяжелую травму неделю назад.

Надпись «Синк эбоут Тен» — это отсылка к выражению Think about it, которое использовал рэпер Оксимирон в своем баттле с Гнойным. Впоследствии оно стало популярным, так как Гнойный несколько раз использовал его во время интервью с журналистом Юрием Дудем.

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