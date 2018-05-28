Телеграм «заблокирован» в России полтора месяца. Следственный комитет занялся рекламой телеграм-каналов

Следственный комитет России продолжает вести свой канал в мессенджере Telegram, несмотря на то, что 13 апреля 2018 года суд принял решение заблокировать его. А 28 мая в канале появилась первая реклама.

В публикации, размещенной в 10 утра, рекламируется другой телеграм-канал — «Караульный». СК сообщал читателям, что это «главный агрегатор российского телеграма», который подойдет тем, кто интересуется «политикой, ЧП, информацией силовиков и новостями без „воды“». У «Караульного» на момент написания заметки было 73 тысячи подписчиков — почти в семь раз больше, чем у канала СК.

Пометок о том, что это реклама, в посте нет. «Медуза» не нашла в канале СК других постов со ссылками, не имеющими отношения к ведомству.

Через три часа после публикации рекламной записи на сайте ведомства появилась заметка, в которой говорится, что его глава Александр Бастрыкин на съезде уполномоченных по правам детей «подчеркнул целесообразность закрытия мессенджера телеграм». Как утверждает РБК, на самом мероприятии Бастрыкин заявил о необходимости блокировки Instagram — возможно, оговорившись.

Обновлено: после выхода этого материала в канале «Караульный» появилось объяснение произошедшего. В посте утверждается, что ведущие канала СК согласились бесплатно прорекламировать «Караульный», так как тот в том числе освещает деятельность ведомства.